Bagni vietati, ora scattano le multe: fino a 450 euro per chi ignora il divieto

Da un semplice richiamo a una vera e propria sanzione amministrativa. In Francia, da lunedì 3 agosto 2026, chi decide di fare il bagno o praticare attività nautiche in zone ufficialmente interdette rischia una multa fino a 450 euro .

Lo prevede un decreto approvato il 1° agosto, che introduce la possibilità per le forze dell'ordine di contestare immediatamente l'infrazione attraverso il sistema dell'ammenda forfettaria.



La nuova normativa rappresenta un ulteriore passo nella strategia del governo francese per rafforzare la sicurezza lungo le coste, nei fiumi e nei laghi, soprattutto durante la stagione estiva, quando l'afflusso di bagnanti aumenta sensibilmente e con esso anche il numero degli interventi di soccorso.





Cosa cambia

Le sanzioni scatteranno nei confronti di chi:

entra in acqua in aree dove la balneazione è vietata da un'ordinanza comunale o prefettizia;

pratica attività nautiche, come kayak, canoa o stand up paddle, in zone in cui tali discipline sono temporaneamente o permanentemente proibite;

ignora la bandiera rossa esposta sulle spiagge, che segnala il divieto assoluto di balneazione;

viola alcune disposizioni previste dai regolamenti che disciplinano la navigazione nelle acque interne.

Il decreto introduce una contravvenzione di terza classe. Qualora il procedimento arrivi davanti al giudice competente, la sanzione può raggiungere un massimo di 450 euro.



Un esempio concreto

La norma si applica, ad esempio, quando una spiaggia viene chiusa alla balneazione per la presenza di forti correnti, mareggiate, inquinamento delle acque o altri rischi per la sicurezza.

Da oggi, chi sceglie comunque di entrare in acqua potrà essere multato, oltre a mettere a rischio la propria incolumità e quella degli operatori chiamati a intervenire in caso di emergenza.



Una misura per prevenire gli incidenti

L'inasprimento delle regole risponde alla necessità di contrastare comportamenti considerati sempre più frequenti durante i mesi estivi.

Le autorità francesi ricordano che i divieti di balneazione vengono disposti esclusivamente in presenza di situazioni di pericolo, come condizioni meteomarine avverse, correnti particolarmente insidiose, contaminazione delle acque o operazioni di soccorso in corso.



L'introduzione della sanzione economica punta anche a responsabilizzare cittadini e turisti, scoraggiando condotte che possono trasformarsi rapidamente in incidenti gravi e richiedere l'intervento di bagnini, vigili del fuoco e soccorritori marittimi.



La stretta francese potrebbe inoltre riaccendere il dibattito anche in altri Paesi europei, dove il mancato rispetto dei divieti di balneazione continua a rappresentare una delle principali cause degli interventi di salvataggio durante l'estate.

Il messaggio delle autorità è chiaro: ignorare una bandiera rossa non è soltanto un gesto imprudente, ma da oggi può costare caro anche dal punto di vista economico.



