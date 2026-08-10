Cannes scommette sulla rinascita del Riou: 343 alloggi popolari saranno riqualificati entro il 2027

Non solo manutenzione, ma un intervento destinato a cambiare il volto di un intero quartiere. A Cannes è entrato nel vivo il progetto di riqualificazione delle residenze Riou, Périer ed Eucalyptus, uno dei più importanti complessi di edilizia sociale della città, dove saranno ristrutturati 343 appartamenti distribuiti in undici edifici.



L'operazione, promossa dal Comune di Cannes e dall'Agglomerazione Cannes Lérins e affidata al gestore Cannes Lérins Aménagement et Habitat, vale complessivamente 8,5 milioni di euro. La consegna dei lavori è prevista per la metà del 2027 e punta a migliorare sia le condizioni degli edifici sia la qualità della vita dei residenti.



Il cuore del progetto riguarda l'efficientamento energetico. Facciate isolate, coperture e balconi rinnovati, nuovi infissi e schermature solari consentiranno di ridurre di circa un terzo il fabbisogno energetico degli edifici, che passerà da 120 a 80 kWh per metro quadrato all'anno. Un risultato che, secondo l'amministrazione, permetterà di contenere i costi delle bollette senza incidere sui canoni di affitto.





La riqualificazione interesserà anche gli spazi comuni. Saranno rinnovati gli ingressi agli edifici, l'illuminazione e gli impianti elettrici, mentre all'esterno nasceranno nuovi percorsi pedonali, un'area giochi, un'isola di freschezza con alberature e zone d'ombra e saranno sistemate le aree verdi e la viabilità interna.



Una parte degli interventi è già stata completata. Dall'avvio del cantiere, all'inizio del 2026, sono stati investiti oltre 3,1 milioni di euro per realizzare un ambulatorio medico destinato al quartiere, un parcheggio da 17 posti per i visitatori e la prima fase dell'isola di freschezza.



Il recupero del complesso residenziale rappresenta un nuovo tassello del programma di rigenerazione urbana avviato negli ultimi anni nel quartiere Riou.

Dopo il rifacimento del city stade nel 2025 e gli interventi sulla viabilità di boulevard Paillassou, boulevard du Riou e boulevard du Four-à-Chaux, l'obiettivo è proseguire nella riqualificazione dell'area attraverso il miglioramento dell'offerta abitativa e dei servizi di prossimità.



Secondo i dati diffusi dal Comune, al 1° gennaio 2025 Cannes disponeva di 7.882 alloggi di edilizia sociale, pari al 17,92% delle abitazioni principali: la percentuale più alta tra i comuni delle Alpi Marittime con oltre 15 mila abitanti.

L'intervento al Riou si inserisce in questa strategia di valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico, con l'obiettivo di coniugare sostenibilità, riqualificazione urbana e sostegno alle famiglie.



