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Eventi | 28 giugno 2026, 17:03

Sospel, il Foyer rural inaugura la mostra di pittura alla Chapelle des Pénitents gris

Domenica 28 giugno alle 18 il vernissage dell'esposizione dedicata alle opere del laboratorio di pittura, visitabile fino al 5 luglio con ingresso gratuito.

©Foyer rural

©Foyer rural

Oggi, 28 giugno, alle ore 18, la Chapelle des Pénitents gris di Place de la Cathédrale Saint-Michel, nel centro storico di Sospel, ospiterà il vernissage della mostra di pittura organizzata dal Foyer rural.

L'esposizione, visitabile dal 27 giugno al 5 luglio 2026, presenta le opere realizzate dai partecipanti al laboratorio di pittura del Foyer rural, con dipinti proposti in diversi stili artistici. Tra i lavori esposti figurano anche le creazioni di Daniel Nadine.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, con ingresso libero.

Ad accogliere l'esposizione sarà la Chapelle des Pénitents gris, edificio risalente al 1619 e classificato monumento storico francese, situato accanto alla Concattedrale Saint-Michel, nel cuore del centro storico di Sospel.

Redazione

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