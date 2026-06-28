Sospel, il Foyer rural inaugura la mostra di pittura alla Chapelle des Pénitents gris

Oggi, 28 giugno, alle ore 18, la Chapelle des Pénitents gris di Place de la Cathédrale Saint-Michel, nel centro storico di Sospel, ospiterà il vernissage della mostra di pittura organizzata dal Foyer rural.
L'esposizione, visitabile dal 27 giugno al 5 luglio 2026, presenta le opere realizzate dai partecipanti al laboratorio di pittura del Foyer rural, con dipinti proposti in diversi stili artistici. Tra i lavori esposti figurano anche le creazioni di Daniel Nadine.
La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, con ingresso libero.
Ad accogliere l'esposizione sarà la Chapelle des Pénitents gris, edificio risalente al 1619 e classificato monumento storico francese, situato accanto alla Concattedrale Saint-Michel, nel cuore del centro storico di Sospel.