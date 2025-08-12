Cannes La Bocca festeggia la Saint-Barthélemy con una parata in onore di Jean-Paul Guitton

Torna l’appuntamento più colorato dell’estate a La Bocca: la Parata Fiorita della Saint-Barthélemy, in programma mercoledì 13 agosto alle 21 sull’avenue Francis Tonner.

L’edizione 2025, dal tema “Cinema & Serie TV”, sarà dedicata a Jean-Paul Guitton, storico decoratore dei carri e figura amata del quartiere, scomparso lo scorso ottobre a 64 anni.



La sfilata aprirà ufficialmente la Festa patronale di Saint-Barthélemy, che dal 17 al 23 agosto animerà La Bocca con eventi, musica e tradizioni provenzali.

Un omaggio alla memoria di Joseph Barthélemy, fondatore della storica vetreria locale, e a una comunità che custodisce le proprie radici guardando al futuro.





Sei carri, 143 artisti e oltre 12mila fiori

Il corteo proporrà sei carri ispirati a celebri opere del grande e piccolo schermo: dal poetico “Marcel et Monsieur Pagnol” ai paesaggi polari di “À la croisée des mondes”; dall’universo onirico di “Alice de l’autre côté du miroir” ai colori del festival Canneseries; fino alle atmosfere fantasy di “House of the Dragon” e alla brillante commedia francese “Le sens de la fête”.



Accompagnati da 143 artisti tra musicisti e ballerini, i carri saranno impreziositi da più di 12mila fiori e 1.800 steli di fogliame, lavorati da sei maestri fioristi del gruppo Artisans Fleuristes del bacino Cannes-Grasse.





“Ogni estate la Parata Fiorita è un momento speciale per i Boccassiani – ha ricordato il sindaco di Cannes, David Lisnard –. Quest’anno porta il nome di Jean-Paul Guitton, che per oltre dieci anni ha dato forma e bellezza ai nostri carri, contribuendo a rendere unico questo evento. È un tributo a un uomo e a una tradizione che fanno parte dell’identità di Cannes.”



L’ingresso alla manifestazione è libero.







