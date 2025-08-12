 / Altre notizie

Nizza rafforza le regole contro i disturbi in strada: stop ai gruppi molesti in 18 zone della città

Un’ordinanza comunale, valida fino al 2 gennaio 2026, vieta i raggruppamenti che creano disagi o pericoli in aree a forte affluenza. Il sindaco Estrosi: “Tolleranza zero contro i comportamenti incivili”

Nizza punta sulla tolleranza zero per garantire ordine e sicurezza negli spazi pubblici più frequentati. Il sindaco Christian Estrosi ha rinnovato l’ordinanza municipale che limita i raggruppamenti di persone nelle aree sensibili della città, un provvedimento in vigore fino al 2 gennaio 2026.

L’obiettivo è prevenire episodi di disturbo e proteggere la qualità della vita, soprattutto in un contesto di crescente affluenza turistica.

Solo tra gennaio e luglio 2025, la Polizia Municipale ha ricevuto circa 1.300 segnalazioni per problemi legati all’ordine pubblico.

La tranquillità pubblica è sempre stata una mia priorità. Davanti al ritorno di comportamenti incivili, è necessario agire con fermezza e responsabilità”, ha dichiarato Estrosi, ricordando che la misura si inserisce in una strategia di sicurezza avviata nel 2008.



Il provvedimento
L’ordinanza vieta ogni giorno, dalle 16 alle 5, i raggruppamenti che possano:

  • Ostacolare la libera circolazione dei pedoni;
  • Mettere a rischio la sicurezza;
  • Generare rumori molesti o disturbare i residenti;
  • Causare sporcizia o rischi di incendio con l’uso di fiamme libere;
  • Occupare abusivamente il suolo pubblico con installazioni o giochi d’azzardo.


Le restrizioni riguardano 18 settori considerati più esposti, tra cui il centro storico, il lungomare e quartieri come Trachel, Saint-Roch, Madeleine, Las Planas, Les Moulins, Arson-Barla, Saint-Sylvestre e Pasteur.



Beppe Tassone

