Antibes Juan-les-Pins, estate tra gusto, arte e storia: tutte le esperienze da non perdere

Un’estate all’insegna della scoperta, dei sapori e della bellezza: Antibes Juan-les-Pins presenta un calendario di visite guidate pensato per turisti e residenti, tra itinerari culturali, esperienze gastronomiche e percorsi naturalistici.



Tra gli appuntamenti più originali spicca la visita gourmand al forno della socca del mercato provenzale, in programma ogni venerdì mattina (eccetto il 14 agosto).

Un’occasione per immergersi nei profumi della tradizione locale passeggiando tra le viuzze del centro storico e incontrando artigiani e produttori.



Spazio anche al fascino della Belle Époque con le aperture straordinarie della Villa Eilenroc, elegante dimora neoclassica affacciata sulla celebre Baia dei Miliardari.





Cap d'Antibes,Sentier de Tire-Poil

Le visite, previste in alcune date tra luglio e agosto, permettono di esplorare interni raffinati e un parco ricco di essenze rare, tra cui un rinomato roseto.



Per gli amanti dell’arte contemporanea, il centro cittadino diventa una galleria a cielo aperto con i percorsi dedicati alla street art, che valorizzano opere nate dal festival “Coul’heures d’automne”, firmate da artisti come Monkeybird, Olivia Paroldi e Isaac Cordal.



Non manca il grande classico: la visita del Vieil Antibes, disponibile in francese e inglese, che ripercorre la storia millenaria della città, dalle origini greche fino alle fortificazioni volute da Enrico IV e Luigi XIV. Un itinerario che attraversa il mercato provenzale, il porto Vauban e il pittoresco quartiere Safranier.



A Juan-les-Pins, invece, si torna indietro nel tempo con il tour dedicato alle Années Folles, tra ville storiche, giardini lussureggianti e locali che hanno ospitato artisti e celebrità, sulle orme di Maupassant e Monet.



Infine, per chi ama la natura, il sentiero del litorale di Tire-Poil offre un’esperienza immersiva tra paesaggi spettacolari e biodiversità, accompagnati da guide esperte. Il percorso, di circa 5 chilometri, richiede una buona preparazione e attrezzatura adeguata.



Tutte le attività prevedono prenotazione obbligatoria e partono dai principali punti informativi turistici della città.



Un programma ricco e variegato che conferma Antibes Juan-les-Pins come una delle mete più affascinanti dell’estate mediterranea, capace di unire cultura, tradizione e natura in un’unica esperienza.



