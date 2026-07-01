École Supérieure d'Arts Plastiques - Pavillon Bosio: premiati a Monaco gli studenti della promozione 2025-2026

Si è svolta giovedì 25 giugno, nel tardo pomeriggio, nella Corte d'Onore del Municipio di Monaco, la tradizionale cerimonia di consegna dei premi dell'École Supérieure d'Arts Plastiques - Pavillon Bosio, appuntamento dedicato alla valorizzazione degli studenti che si sono distinti nel corso dell'anno accademico.

Alla cerimonia hanno preso parte Mademoiselle Mélanie-Antoinette de Massy, Jean-Marc Deoriti-Castellini, Assessore delegato al Pavillon Bosio, i membri del Consiglio Comunale, il direttore del Pavillon Bosio Thierry Leviez, oltre a numerose personalità e rappresentanti delle istituzioni del Principato di Monaco.

I risultati conseguiti dai diplomati confermano ancora una volta l'eccellenza della formazione offerta dall'istituto. Il Diplôme National d'Art (DNA), equivalente al titolo di Laurea triennale, ha registrato un tasso di successo del 100%, con 12 diplomati, dei quali due hanno ricevuto le congratulazioni della commissione esaminatrice.

Anche il Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP), equivalente al titolo di Laurea magistrale, ha raggiunto il 100% di successo: gli 11 studenti diplomati hanno tutti superato l'esame finale e sei di loro hanno ottenuto le congratulazioni della commissione.

Nel corso della serata sono stati inoltre assegnati alcuni riconoscimenti speciali, tra cui il Premio Bosio/Incognito, destinato al miglior diploma DNSEP e accompagnato dall'opportunità di esporre presso la galleria Incognito Artclub 24h/24 di Parigi.

La cerimonia si è conclusa con la premiazione di otto giovani allievi particolarmente meritevoli dei laboratori pubblici del Pavillon Bosio.