Il Monaco Economic Board verso la Camera di Commercio di Monaco (Foto)

Il Monaco Economic Board (MEB) ha riunito oltre 350 decisori economici in occasione del 57° Rendez-vous des Adhérents, svoltosi martedì 30 giugno al ristorante Muse Monte-Carlo del Méridien Beach Plaza. L'evento, ultimo grande appuntamento prima della pausa estiva, è stato l'occasione per presentare ai membri l'evoluzione dell'associazione e il ricco calendario di iniziative in programma per la ripresa autunnale.

Nel suo intervento introduttivo, il presidente Michel Dotta ha sottolineato come il Rendez-vous des Adhérents rappresenti l'essenza stessa dell'identità del MEB, ricordando che l'obiettivo principale dell'incontro è favorire gli scambi tra imprenditori e lo sviluppo delle relazioni professionali. Ha inoltre confermato l'evoluzione delle missioni dell'organizzazione, che porterà entro la fine dell'anno al cambio di denominazione in Camera di Commercio di Monaco, con il nome internazionale di Monaco Chamber of Commerce. Una scelta che, secondo quanto illustrato, riflette il rafforzamento dell'impegno dell'ente al servizio delle imprese del Principato.

È intervenuto anche il direttore generale esecutivo Guillaume Rose, che ha inizialmente rivolto un ringraziamento ai poteri pubblici per la tempestiva risposta all'esplosione avvenuta il giorno precedente nel Principato, evidenziata anche dal rafforzamento delle misure di sicurezza adottate durante l'evento.

Successivamente, Guillaume Rose ha illustrato il programma delle attività previste nei prossimi mesi. A settembre sono in calendario diverse conferenze dedicate a temi economici e imprenditoriali: l'11 settembre un incontro di carattere macroeconomico con Jean-Pierre Petit, presidente dei Cahiers Verts de l'Économie, in collaborazione con Jutheau Husson; il 18 settembre una tavola rotonda organizzata con il Club Eco Monaco - Groupe Nice-Matin nell'ambito del salone Monaco Business, occasione durante la quale il MEB firmerà un accordo con l'ente pubblico del Commercio e dell'Industria della Corsica; il 28 settembre una conferenza tecnica dedicata alla modernizzazione del diritto societario, organizzata insieme all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monaco e a 99 Avocats Associés; infine il 29 settembre un appuntamento dedicato all'export, in collaborazione con le dogane francesi.

Anche l'attività internazionale continuerà a rappresentare un asse strategico dell'associazione. Per la fine dell'anno sono previste due missioni economiche: una in Montenegro, con tappe a Podgorica e Porto Montenegro, dal 13 al 16 ottobre, e una in Cina nella prima metà di novembre, che toccherà Macao, Shenzhen, insieme a Monaco Telecom, e Hong Kong, nell'ambito dell'accompagnamento di Invest Monaco. Parallelamente, l'Ambasciata di Monaco in Cina offrirà nuovamente alle imprese del Principato la possibilità di partecipare gratuitamente all'Esposizione Internazionale delle Importazioni della Cina di Shanghai all'interno del "Padiglione Monaco".

Nel Principato sono inoltre attese diverse delegazioni economiche straniere, alcune delle quali composte anche da imprenditori, con incontri B2B dedicati. Il primo appuntamento è previsto per il 9 ottobre con la Federazione delle Piccole Imprese Tedesche (BWA), sotto l'egida dell'Ambasciata di Monaco in Germania.

Tra gli appuntamenti già fissati figura anche la cerimonia di consegna dei Trophées du Club Eco Monaco, in programma mercoledì 2 dicembre al Grimaldi Forum.

Prima della ripresa delle attività, il MEB organizzerà una serata dedicata ai propri membri Premium l'8 luglio. Inoltre, il 20 luglio, Guillaume Rose firmerà in Slovenia un protocollo d'intesa con la Camera di Commercio di Lubiana in occasione di una missione di accompagnamento di Invest Monaco.