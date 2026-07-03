L’estate arriva al Larvotto e al Port Hercule: tornano le animazioni estive nel Principato di Monaco

Da oggi, 3 luglio, tornano le animazioni estive nel Principato di Monaco con "L'Été au Larvotto & au Port Hercule", l'iniziativa che per diverse settimane propone attività dedicate a famiglie, bambini e visitatori.

La principale novità dell'edizione 2026 è l'apertura, per la prima volta, di un secondo sito sulla Promenade du Larvotto, dove le animazioni hanno preso il via venerdì 3 luglio. Fino al 16 agosto, il pubblico potrà usufruire di trampolini, pesca delle paperelle, uno stand dedicato alla fotografia dell'iride, un punto per treccine e tatuaggi temporanei, un food truck di hot dog e un'area ombreggiata e ricca di vegetazione, pensata per offrire una pausa sul lungomare.

Al Port Hercule, invece, le attività apriranno dal 10 luglio. Per adattarsi al calendario dei grandi eventi ospitati sul Quai Albert I durante il periodo estivo, l'allestimento sarà realizzato in modo progressivo: una prima area, sul lato Ubaldi, sarà accessibile dal 10 luglio, mentre l'apertura completa, fino allo Stade Nautique Rainier III, è prevista dal 24 luglio. Le animazioni proseguiranno fino al 9 agosto con giostre, attività sportive e spazi dedicati alla ristorazione.

In entrambe le sedi, gli stand e le attrazioni saranno aperti ogni giorno dalle 16 alle 22.30, mentre i punti ristoro accoglieranno il pubblico dalle 11.30 alle 22.30.

L'accesso alle animazioni è libero.

Informazioni: https://mairie.mc/lete-au-port-hercule-et-au-larvotto-2026.