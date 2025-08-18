Alpi Marittime, terra di fortificazioni. Undici proposte per altrettanti itinerari

Prosegue positivamente il programma di salvaguardia, restauro e valorizzazione delle strutture fortificate: si tratta di un eccezionale patrimonio culturale che caratterizza il Dipartimento delle Alpi Marittime.

È possibile partire alla scoperta di 11 affascinanti circuiti e di immergersi nella storia delle fortificazioni delle Alpi Marittime e addentrarsi nel ricco patrimonio culturale esplorando delle opere testimoni di epoche diverse che consentono di godere di panorami mozzafiato.

La pubblicazione che è inserita al fondo di questo articolo propone 11 circuiti in grado di offrire ai visitatori un'esperienza culturale unica ed anche di trascorrere una giornata in mezzo alla natura.





Questi i siti:

Iles de Lérins a Cannes (circuito numero 1);

Cap d’Antibes e Saint-Paul-de-Vence (circuito numero 2);

Fortifications bastionnées des Etats de Savoie, Nizza e Villefranche-sur-Mer (circuito numero 3);

Fort de la Revère a Èze (circuito numero 4);

Forts de la Riviera a Roquebrune-Cap-Martin e Sainte-Agnès (circuito numero 5);

Les trois piliers de la Bevera a Sospel (circuito numero 6);

Massif de l’Authion a Breil-sur-Roya, Moulinet, La Bollène-Vésubie, Saorge e Roquebillière (circuito numero 7);

Le col de Tende (circuito numero 8);

Vallée de la Tinée a Tournefort, Rimplas, Saint-Dalmas-le-Selvage (circuito numero 9);

Sur les pas de Vauban à Guillaumes, Entrevaux et Colmars-les-Alpes (circuito numero 10);

Route royale de la Roya e musée départemental des Merveilles a Breil-sur-Roya, Moulinet, La Bollène-Vésubie, Saorge e Roquebillière (circuito numero 11).

Il patrimonio fortificato delle Alpi Marittime è eccezionalmente ricco: dal XVI° secolo alla metà del XX secolo furono eretti forti su tutto il territorio, dal mare alla montagna.





