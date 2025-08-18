 / Altre notizie

Altre notizie | 18 agosto 2025, 19:00

Alpi Marittime, terra di fortificazioni. Undici proposte per altrettanti itinerari

Alla scoperta di affascinanti circuiti: un’immersione nella storia delle fortificazioni delle Alpi Marittime. Opere testimoni di epoche diverse che consentono di ammirare panorami mozzafiato

Fort de la Revère a Èze. Fotografia di Patrizia Gallo

Fort de la Revère a Èze. Fotografia di Patrizia Gallo

Prosegue positivamente il programma di salvaguardia, restauro e valorizzazione delle strutture fortificate: si tratta di un eccezionale patrimonio culturale che caratterizza il Dipartimento delle Alpi Marittime.

È possibile partire alla scoperta di 11 affascinanti circuiti e di immergersi nella storia delle fortificazioni delle Alpi Marittime e addentrarsi nel ricco patrimonio culturale esplorando delle opere testimoni di epoche diverse che consentono di godere di panorami mozzafiato.

La pubblicazione che è inserita al fondo di questo articolo propone 11 circuiti in grado di offrire ai visitatori un'esperienza culturale unica ed anche di trascorrere una giornata in mezzo alla natura.



Questi i siti:

  • Iles de Lérins a Cannes (circuito numero 1);
  • Cap d’Antibes e Saint-Paul-de-Vence (circuito numero 2);
  • Fortifications bastionnées des Etats de Savoie, Nizza e Villefranche-sur-Mer (circuito numero 3);
  • Fort de la Revère a Èze (circuito numero 4);
  • Forts de la Riviera a Roquebrune-Cap-Martin e Sainte-Agnès (circuito numero 5);
  • Les trois piliers de la Bevera a Sospel (circuito numero 6);
  • Massif de l’Authion a Breil-sur-Roya, Moulinet, La Bollène-Vésubie, Saorge e Roquebillière (circuito numero 7);
  • Le col de Tende (circuito numero 8);
  • Vallée de la Tinée a Tournefort, Rimplas, Saint-Dalmas-le-Selvage (circuito numero 9);
  • Sur les pas de Vauban à Guillaumes, Entrevaux et Colmars-les-Alpes (circuito numero 10);
  • Route royale de la Roya e musée départemental des Merveilles a Breil-sur-Roya, Moulinet, La Bollène-Vésubie, Saorge e Roquebillière (circuito numero 11).

Il patrimonio fortificato delle Alpi Marittime è eccezionalmente ricco: dal XVI° secolo alla metà del XX secolo furono eretti forti su tutto il territorio, dal mare alla montagna.


Files:
 le-patrimoine-fortifie-des-alpes-maritimes (28 MB)

Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium