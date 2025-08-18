Nasce l'Airbnb delle spiagge: a noleggio ombrelloni, paddle e sdraio tra privati

Un parasole per la giornata, un paddle per divertirsi in mare o una sedia a sdraio per il relax: da luglio tutto questo si può affittare direttamente da altri bagnanti grazie a Beachnjoy, la piattaforma digitale ideata a Juan-les-Pins e già soprannominata l’“Airbnb delle spiagge”.



Il progetto, nato dall’idea dell’ingegnere Selim Benzekri, consente di noleggiare attrezzature balneari tra privati in modo semplice e immediato. L’utente seleziona online ciò che gli serve – dalla glacière al kayak, passando per transat, racchettoni o persino accessori per lavorare in riva al mare – e stabilisce un luogo d’incontro con il proprietario.



L’applicazione è in fase di sperimentazione fino a fine estate nelle località di Nizza, Antibes-Juan-les-Pins e Cannes. L’obiettivo non è solo facilitare turisti e residenti, ma anche incentivare un turismo più sostenibile: invece di acquistare e poi abbandonare oggetti ingombranti, i visitatori possono affittarli per qualche ora e restituirli a fine giornata.



Il modello convince anche i locali, che vedono nella formula un modo pratico per evitare di trasportare borse e attrezzature sui mezzi pubblici, oltre che un’opportunità per guadagnare qualcosa mettendo a disposizione i propri articoli.



Sul fronte economico, i prezzi sono accessibili: circa 20 euro per un paddle, 10 per una sdraio, 5 per le racchette da spiaggia. Un risparmio per chi noleggia e un piccolo guadagno per chi offre il servizio.



Se l’iniziativa dovesse consolidarsi, Beachnjoy potrebbe diventare un complemento alle tradizionali società di noleggio e alle boutique del litorale, con le quali non esclude future collaborazioni. A fine stagione sarà tracciato un primo bilancio, ma l’ambizione guarda già oltre la Riviera: l’obiettivo è cavalcare l’onda del successo e portare l’app anche all’estero





