Matrimoni a Nizza, doppia location per dire sì: più spazio e meno caos in centro

Dire “sì” con più spazio e meno stress. La città di Nizza conferma anche per il 2026 la doppia sede per la celebrazione dei matrimoni civili, una soluzione pensata per rispondere alle esigenze di tutte le coppie e migliorare l’organizzazione delle cerimonie.



Accanto allo storico Hôtel de Ville, da sempre simbolo dei matrimoni nizzardi, resta attiva la sala “Baie des Anges”, situata nel quartiere dell’Arénas, all’interno dell’annesso Phoenix.

Inaugurata nel giugno 2024, questa struttura consente di accogliere fino a 140 invitati, offrendo così un’alternativa ideale per le celebrazioni più numerose.



L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: garantire un servizio pubblico più efficiente e alleggerire la pressione sul centro città, soprattutto nei fine settimana, quando l’afflusso turistico rende particolarmente congestionata l’area del municipio.



I numeri confermano la validità della scelta. Nel 2025 sono stati celebrati complessivamente 1.198 matrimoni, di cui il 41%, circa 490 cerimonie, presso la sede Phoenix.

Un dato che evidenzia il crescente apprezzamento per questa soluzione, soprattutto nel periodo di maggiore richiesta, tra maggio e ottobre.



Anche il 2026 si preannuncia intenso: sono già 1.095 le cerimonie in programma. Tra queste, una quota significativa riguarda matrimoni di grandi dimensioni: 41 con 100 invitati, 14 con 120 partecipanti e 21 con il massimo di 140 persone.



La città ribadisce così il proprio impegno nel garantire cerimonie ben organizzate, fluide e su misura, offrendo agli sposi la possibilità di scegliere la location più adatta per rendere indimenticabile quello che resta, per molti, il giorno più importante della vita.



