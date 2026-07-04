Fuochi e musica sotto le stelle: Cannes inaugura il Festival con uno spettacolo pirotecnico della Serbia

La magia dei fuochi d’artificio incontra la potenza evocativa della musica nel primo atteso appuntamento del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes.

Domani, 4 luglio 2026, alle ore 22 , la baia si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con lo spettacolo piro-musicale “Immersif”, firmato dalla compagnia serba Pyro-Team D.O.O e ideato da Uros Petrovic.



Un titolo, “Immersif”, che racchiude l’essenza stessa dell’esperienza proposta: intensa, coinvolgente, capace di catturare lo spettatore sin dalle prime note.

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio sensoriale di 1200 secondi, dove ogni esplosione luminosa è perfettamente sincronizzata con una colonna sonora selezionata per amplificare emozioni e suggestioni.





Fin dall’inizio, le percussioni creano un’atmosfera carica di attesa, preludio a una sequenza di effetti spettacolari studiati nei minimi dettagli. I giochi di luce si intrecciano con una raffinata palette cromatica, pensata per valorizzare ogni fase dello spettacolo e dare vita a combinazioni visive sempre nuove.



La prima parte sorprende per la sua eleganza e imprevedibilità, conducendo lo spettatore attraverso una narrazione visiva in continua evoluzione.

Dopo la sezione “Duotone”, lo spettacolo cambia registro e si apre a una dimensione più identitaria: protagonisti diventano i suoni tradizionali serbi, accompagnati dai colori della bandiera nazionale.



Non è un caso. Il tricolore serbo, tra i più apprezzati al mondo secondo un sondaggio online che ha raccolto oltre un milione di voti, diventa fonte di ispirazione artistica.

Le sue tonalità si riflettono nei fuochi, fondendosi con melodie autentiche che raccontano la cultura del Paese.



Il ritmo cresce progressivamente fino al gran finale, trascinando il pubblico in un crescendo di energia che rende impossibile restare immobili.

Un’esperienza totale, capace di sorprendere e lasciare senza parole, tanto da spingere gli spettatori a chiedersi, al termine, “cosa è appena successo?”.



La risposta, semplice e diretta, porta la firma degli artisti: Pyro-Team Serbia. Un invito a vivere il momento, perché spettacoli come questo sono rari e irripetibili.





Colonna sonora dello spettacolo “Immersif”

Belgrade Waterfront 2024

Paris 2024 Olympic and Paralympic Games – Prologue – Woodkid

Battle Drums’ Celebrate Chinese New Year and Winter Olympic

Hyouteki – Naoki Sato

Bond

Formula 1 Theme Live in Concert – Brian Tyler

Music for Otto Preminger’s Film “Exodus” – Main Theme – Maksim

Zvizduk – Dejan Petrovic Big Band

Borino Oro – Shantel

Zvuk Srbije – 321 Srbija

Jutro je – Orchestra Bostro Music

Belgrade Waterfront 2024

Uno spettacolo che promette di inaugurare il festival con un’esplosione di emozioni, tra innovazione artistica e radici culturali, nella cornice unica della baia di Cannes.



