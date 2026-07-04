"Monaco & l'automobile, de 1893 à nos jours": al Grimaldi Forum Monaco oltre 130 anni di storia dell'automobile (Foto)

Ha aperto ufficialmente al pubblico al Grimaldi Forum Monaco la grande mostra estiva "Monaco & l'automobile, de 1893 à nos jours", visitabile fino al 6 settembre 2026. L'esposizione è stata inaugurata il 30 giugno alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco.

La serata inaugurale ha accolto circa 500 ospiti, tra cui il commissario della mostra Rodolphe Rapetti, numerosi prestatori – istituzioni e collezionisti privati provenienti dall'Europa e dagli Stati Uniti – e importanti personalità del mondo dell'automobile. Erano presenti, tra gli altri, Bernie Ecclestone, Michel Boeri, Jean Alesi, Thierry Boutsen, Daniel Elena, Ari Vatanen, Guy Fréquelin, Jean-Pierre Nicolas e Gilles Valérian.

Allestita su una superficie di oltre 3.500 metri quadrati, la mostra propone un viaggio attraverso più di 130 anni di storia del rapporto tra il Principato di Monaco e l'automobile. Il percorso espositivo riunisce oltre 50 veicoli autentici, tutti legati a Monaco, raccontando una storia che intreccia eleganza, innovazione, prestazioni, prestigio e memoria collettiva.

L'itinerario ripercorre le principali tappe della tradizione automobilistica monegasca, dai concorsi d'eleganza della fine del XIX secolo al Rallye Monte-Carlo, nato nel 1911, fino al Gran Premio di Monaco, disputato per la prima volta nel 1929. Grazie alla collaborazione dell'Automobile Club de Monaco, il pubblico può inoltre scoprire archivi di grande valore, spesso inediti, insieme a documenti, fotografie e filmati che mostrano le vetture in azione.

Tra i pezzi più significativi esposti figura la Rolls-Royce Silver Wraith utilizzata per il matrimonio del Principe Rainier III e Grace Kelly nel 1956, concessa in prestito da una collezionista americana che la custodisce da oltre quarant'anni. Il percorso comprende inoltre vetture da rally, monoposto di Formula 1, una Formula E di Venturi, un plastico del circuito di Monaco e un omaggio ai piloti monegaschi Louis Chiron e Charles Leclerc.

La conclusione della mostra mette in dialogo passato e futuro attraverso due simboli: una Panhard & Levassor, protagonista della Parigi-Nizza del 1893 e giunta fino a Monaco, allora all'avanguardia nelle prime sperimentazioni di strade asfaltate, e il rover lunare MONA LUNA, sviluppato da Venturi Space e destinato a operare sulla Luna entro il 2030.

Storica, culturale, estetica e tecnologica, "Monaco & l'automobile, de 1893 à nos jours" si rivolge sia agli appassionati sia al grande pubblico, raccontando la storia del Principato attraverso l'evoluzione dell'automobile, dai suoi esordi fino alle prospettive dell'esplorazione spaziale.

L'esposizione beneficia del sostegno di CMB Monaco, Sotheby's, Groupe Marzocco, Groupe Segond Automobiles e Acqua Fiuggi.

Tutte le informazioni sono disponibili su: https://www.grimaldiforum.com/.