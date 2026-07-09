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Eventi | 09 luglio 2026, 09:01

Fête Nationale française, serata con DJ al Marché de la Condamine organizzata dalla Mairie de Monaco

Musica con un DJ set dedicato ai grandi successi francesi e possibilità di ristoro sul posto. Ingresso libero e gratuito

Fête Nationale française, serata con DJ al Marché de la Condamine organizzata dalla Mairie de Monaco

In occasione della Fête Nationale française, la Mairie de Monaco organizza una serata musicale al Marché de la Condamine.

L'appuntamento è in programma lunedì 13 luglio, dalle 19.30 alle 22.30, negli spazi del mercato situato in Place d'Armes.

La serata prevede un DJ set interamente dedicato ai grandi successi della musica francese. Sarà inoltre disponibile un servizio di ristorazione sul posto, pensato per consentire ai partecipanti di trascorrere una piacevole serata in famiglia o con gli amici.

L'iniziativa è a ingresso libero e gratuito.

Redazione

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