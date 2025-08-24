 / Altre notizie

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Natura e..."nature"!

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alle spiagge riservate ai naturisti, in Costa Azzurra e nel Var, di cui Montecarlonews ha recentemente dato conto, questa simpatica vignetta.



Beppe Tassone

