Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alle spiagge riservate ai naturisti, in Costa Azzurra e nel Var, di cui Montecarlonews ha recentemente dato conto, questa simpatica vignetta.
Altre notizie | 24 agosto 2025, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Natura e..."nature"!
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
