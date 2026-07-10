L'Oroscopo di Corinne dal 10 al 16 luglio

ARIETE: La settimana appare essere impegnativa e non scevra di problemini, decisioni da pigliare, arrabbiature o appuntamenti da posticipare. Eppure il buon Giove permetterà, contrastando gli effetti di Saturno, di vedere andare ogni pedina al suo posto… Un ritrovo, una gitarella, quattro chiacchiere o il supporto di una persona positiva solleveranno il morale mentre al varco vi attende un week end anomalo o speciale. Propensione alle infiammazioni.

TORO: Partendo dal presupposto che bisogna andare sempre oltre le apparenze imparate a conoscere approfonditamente una persona prima di emettere sentenze e poi cominciate a degustare il soave gusto delle ferie: al mare, sul lago, in montagna o collina non importa, l’essenziale è allontanarvi dal solito habitat specie se limitativo… Fattibili dei corrucci per un parente e delle stramberie nel week end. Una cena o pranzo succulento renderà lo stomaco malcontento.

GEMELLI: Sfibrati dall’afa ciondolerete di qua e di là crogiolandovi sull’amaca di indeterminatezze da debellare con la convinzione di riuscire a superare un ostacolo così come abbisognerete di un consiglio al fine di contrastare un’iniquità. Un congiunto impensierirà, un equivoco si chiarirà, una novella rallegrerà, un evento entusiasmerà e così, tra brontolii ed esultanze, la settimana volerà! Semaforo verde per vacanzieri e per chiunque si conceda un fuori porta.

CANCRO: Finalmente un po’ di luce: alla faccia di Saturno avverso rinverrete uno spizzico di contentezza e mitigherete un affanno trascorrendo ore carine con chi sa infondervi certezze pur rimanendo malaccio di fronte ad un oltraggio, un pagamento inusitato, un tipo confuso o svitato. Ma adesso pensate a voi stessi e, se fattibile, effettuate un viaggio o cavatevi uno sfizio. Con la Luna, che il 14 luglio si fa nuova nella vostra costellazione, il compleanno sarà bello ed incantato.

LEONE: Con il sostegno di Giove nel segno e del trigono di Saturno potrete sistemare faccende delicate, prendervi una pausa dopo giornate esagitate, programmare una gitarella, un viaggetto o un diletto anche se qualcuno, con piglio beffardo, vi contrasterà credendosi al di sopra delle parti. Il momento sembra ottimale pure per riprendervi da eventuali acciacchi, debellare la iella e dare scacco matto ad una persona più furba che bella… Ritrovi con amiconi e inviti da accettare.

VERGINE: Siate speranzosi entusiasti, indulgenti in quanto fervore, slancio e disinvoltura permetteranno di vivacizzare la routine, avviare un prospetto, controbilanciare una rogna, ricevere gratificazioni e trascorrere memorabili orette insieme alle persone predilette. Dialogo, tenerezza, dolcezza contribuiranno altresì a consolidare un’amicizia o un affetto anche se verso il week end un corruccio vi adombrerà. Occhio ai colpi di calore, di testa o di ardore …

BILANCIA: E’ ora di fermarvi e far riposare una mente in perenne fermentazione: via libera quindi a spostamenti, viaggetti e diletti… Qualche nativo dovrà inquadrare un enigmatico soggetto, altri riceveranno comunicati strampalati, altri ancora faranno acquisti convenienti ma, quasi per tutti, la settimana talmente movimentata dall’impedire una adeguata coordinazione, comprese persone a cui parlar chiaro onde scansare inconvenienti. Domenica festaiola.

SCORPIONE: Grazie ad un aiuto provvidenziale scioglierete un martellante dubbio malgrado subentrino dei ritardi in risposte, dei disillusi da spronare, dei corrucci per un uomo, una salute da vigilare e delle commozioni che mai avreste pensato di provare.. Concedetevi dei break di relax, non arrabbiatevi e sulla strada rispettate le norme vigenti evitando di accettare passaggi da sbronzi o incoscienti … Fastidi alla schiena, alla circolazione o al basso ventre. Domenica sfiziosa.

SAGITTARIO: Avete trainato troppo carri e buoi per poterti definire tranquilli…Gradualmente le cose stanno migliorando consentendo di tirare ampie boccate di ossigeno e recuperare energia ma non ancora come voi vorreste… La sfrontatezza di qualcuno spazientirà ma facendo finta di niente vi mostrerete superiori. Godetevi appieno le adiacenti giornate malgrado qualcosa vi tenga sulle spine. Giove in buon aspetto può favorire un colpetto di fortunella per chi gioca al Lotto.

CAPRICORNO: Ragionare e pensare con la vostra testa preserverà da impicci ed impacci ragion per cui, se la titubanza dovesse regnare sovrana, valutate i pro e i contro di una specifica situazione e poi decidete senza lasciarvi influenzare da nessuno! Per taluni la carne al fuoco sarà tanta ma per sbrogliare certe matasse basterà agire tempestivamente e farvi rispettare. Se in procinto di partire calcolate un inghippo. Contatti con dottori. Una sorpresa vi allieterà.

ACQUARIO: Si profila un periodo spumeggiante durante il quale avrete modo d’incontrare soggetti intriganti, trascorrere piacevoli ore in compagnia, decifrare un enigma, approfondire un rapportino e cavarvi un pallino. Con colleghi o familiari nasceranno invece delle contese dovute a malintesi... Sappiate comunque che, in caso di incertezze, l’appoggio di savi consiglieri gioverà tantissimo mentre, stare a contatto con la natura o al mare, avrà il potere di rinvigorirvi. Doloretti sparsi.

PESCI: La tenacia verrà premiata e anche se il convento stellare non passa un granché accontentatevi di ciò che riuscite a combinare con la certezza di trascorrere attimi gaudenti insieme a personaggi divertenti… Poi, non disdegnate una minuta follia, una proposta ammiccante o un week end corroborante. Una comunicazione vi lascerà di marmellata mentre, per successivi versi, state attenti a non smarrire niente a non sbattere contro ante, spigoli o scivolare.

Le stelle, come lucciole, illuminano il buio del nostro cammino…