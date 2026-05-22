L'Oroscopo di Corinne dal 22 al 28 maggio

ARIETE: Malgrado tendiate ad ingigantire dei problemi, alla faccia di Saturno, non avrete di che lamentarvi visto che le faccende inizieranno a girare dritte, solo che l’apprensione, colpendo a tradimento, renderà gli stati d’animo assai variabili… In ambito privato ed operativo qualcosa traballa ma, in men che non si dica, anche in questo campo vi riprenderete. Verso il week end una novella vi lascerà perplessi e propenderete a spaccare oggetti. Serate intense.

TORO: Con Marte, che il 19 maggio è entrato nella vostra costellazione, uscirete dall’inerzia o da quella mezza sfiga che sembrava avervi presi di mira, iniziando così a recuperare energia e uno spizzico di sana follia. Sicché, dopo ugge e malumori, vi rigenererete, a patto di non commettere imprudenze e di non arrabbiarvi per un soggetto meschino da lasciare cuocere nel proprio brodino. Apprestatevi altresì ad una eclatante novella. Sabato interessante ma spossante.

GEMELLI: Confidate in un ciclo stagionale abbastanza promettente sia per gli affetti che per i soldini… Le birbe stelline vi accompagneranno nelle ambizioni, nelle soluzioni di ciò che affligge, nelle conquiste e nei trionfi… Le giornate e le lune storte non mancheranno ma non fateci caso perché le transitorie paturnie svaniranno a favore di una salubre allegria e, quantunque un soggetto battesse il record della stoltezza, ignoratelo e snobbatelo… Compleanno originale.

CANCRO: Ma che giorni ambivalenti vi attendono al varco! Diciamo che tra alti e bassi vi barcamenerete pur restando in attesa di una risposta, una conferma, un miglioramento tardante ad arrivare anche se, all’ultimo istante, riuscirete in un intento, lenirete un tormento o riceverete una profferta da valutare. Buttate dunque alle ortiche timori immotivati, chiaritevi con mezzi intronati e andate in fondo all’origine di un antipatico disturbo. Acquisti convenienti.

LEONE: Apprestatevi ad una settimana complicata causa degli ostacoli da superare, delle delusioni da chi meno ve lo sareste aspettati, dei timori infondati, dei versamenti inusitati, dei contrasti con sapientoni, degli incartamenti da verificare e degli affetti da inquadrare. Scambiare due ciance con una intima conoscente vi rinfrancherà: quindi non esitate ad aprire cuore e mente a chi sa capire ed ascoltare. Domenica pazzerella: proprio come l’attuale stagione.

VERGINE: Si farà sentire eccome il primo quarto di Luna del 23 maggio, apportatore di tensione, nervosismo ed uno spizzico di spossatezza da arginare dedicando le giuste ore al riposo così come, nel trattare con dei brocchi, vi capiterà di venir fraintesi con conseguenti scambi di opinione o temporanee incomprensioni. Anche il settore materiale andrà tenuto sotto controllo considerate le spese da sostenere. In casa o in amore invece tirerà aria di novità. Piccolo evento da festeggiare.

BILANCIA: Se qualcosa non è girato per il verso giusto, imitate il ragno che davanti alla ragnatela distrutta non si arrende e ricomincia daccapo mentre, se qualcuno si è dilettato a demolire una vostra aspirazione, con l’ago della tenacia e il filo della speranza ricucite gli strappi lasciati nell’anima e ripartite, imperterriti, alla conquista delle agognate mete… Qualche imprevisto scombussolerà il week end. Sabato adatto a manicure, pedicure o taglio di capelli.

SCORPIONE: L’opposizione dell’iroso Marte vi renderà irrequieti ma simultaneamente speranzosi, malgrado dobbiate sopportare delle lagne, stare attenti ai malfattori, lenire un acciacco, spostare appuntamenti o strapazzare chi vuole sempre avere ragione. Nel limite del possibile dedicate maggior spazio a voi stessi, cavatevi un pallino e pigliate l’esistenza con filosofia organizzando magari qualcosina di carino. Domenica commovente o divertente. New incisiva in arrivo.

SAGITTARIO: La prudenza non sarà mai troppa in un periodo così buffo e contorto …Siate quindi molto cauti, non pigliate per oro colato ciò che vi verrà riferito e tutelatevi da inganni o furtarelli. Oltretutto qualcosa rode dentro ma per il momento conviene trattenere le stizze per non mandare a quel paese persone di cui avete ancora bisogno. A tanti succederanno cose strane e, per non star a rimuginare, vi converrebbe nel week end fare un giro da qualche parte.

CAPRICORNO: Sarà per la fiacca, una fase meteorologica instabile, un tipo esasperante, dei soldi da risparmiare, una questione da decifrare, fatto sta che non vi sentirete al top, mal assoggettandovi a limitazioni e paternali o arrivando a raccontare delle bugie per essere lasciati in santa pace… E poi rammentate che tra tante pesche buone se ne celano di marce e che sta a voi scartarle prima che avvelenino ulteriormente. Domenica sfiziosa o cerimonia a cui presenziare.

ACQUARIO: Gli astri invitano alla circospezione perché, con la quadratura di Marte, le infinocchiate saranno a portata di giornata… C’è inoltre chi vi critica in sordina tentando di ficcare il naso nelle vostre faccende private ma basterà limitare le intime confidenze e ogni rogna verrà scampata… Per chi ha l’Ascendente in un segno di terra o di fuoco si prospettano delle sorprese, delle scampagnate, delle abbuffate e degli amiconi da contattare per una pizza e liberatorie chiacchierate.

PESCI: Se avete delle questioni in sospeso sappiate che si decifreranno e che riuscirete in quasi tutti gli intenti che vi siete prefissati… Grazie ad appoggi astrali inizierete a recuperare energia e, malgrado la stanchezza assalga, troverete la forza necessaria per affrontare le prossime infuocate giornate. Un viavai di comunicati vi lascerà stupefatti mentre una personcina, solo apparentemente forte, abbisognerà della vostra protezione. Imprevisto domenicale. Invito da accettare.

Lasciate che di notte le stelle vi portino in un luogo dove i sogni profumano di speranza…