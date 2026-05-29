L'Oroscopo di Corinne dal 29 maggio al 4 giugno

ARIETE: Qualcosa sta mutando nell’entourage... Che Saturno vi osteggi l’avete ormai compreso però, altre stelline son pronte a rischiarare la via, e crederci risulterà fondamentale al fine di risalire la china, sistemare delle questioni e assaporare qualche meritato attimo gaudente… Presto un pronostico si avvererà e un’amicizia si consoliderà. Le appartenenti al gentil sesso invece potrebbero restar amareggiate da un tipo complicato. Digestione laboriosa e sorpresine in vista.

TORO: Vi attende una settimana importante per il lavoro, per l’amore e per tanti minuti dettagli quotidiani che vorreste migliorare però, per non sbagliare, prima di azzardare qualsiasi cosa, riflettete e non agite d’impulso. Conoscerete gente nuova, vi farete promotori di un’idea e, nel maneggiare aggeggi, rischierete di spaccarne di fragili. Il momento appare altresì favorevole ad acquisti, manicure, taglio dei capelli. Ugge da un congiunto brontolone. Festa a cui aderire. Allergie.

GEMELLI: Il Sole è entrato nella vostra costellazione con l’intenzione di regalarvi delle giornate abbastanza decenti o consentendo di riprendervi da un momento veramente stremante. Nel contempo un congiunto desterà preoccupazione e le finanze andranno sorvegliate specie se, ultimamente, le uscite hanno superato le entrate. Riceverete altresì due notizie: una rincuorante e l’altra confondente. Schiena, stomaco o gambe doloranti. Auguri impensati per chi compie gli anni.

CANCRO: Se delle questioni sono ancora in sospeso presto ogni nodo tornerà al pettine così come riuscirete a mettere in riga chi si è comportato malamente… Grazie a Giove, e ad una confortante risposta, recupererete energia trovando la forza necessaria per affrontare le prossime infuocate giornate. Un viavai di comunicati vi lascerà stupefatti mentre una personcina avrà il potere di tranquillizzarvi. Trambusti in famiglia o decisioni da prendere. Domenica festaiola.

LEONE: Tra alti e bassi vi state incamminando verso un mesetto impegnativo facendo confusione tra incombenze da assolvere e individui da inquadrare. Cercate però di essere ottimisti visto che, prima dell’estate, decifrerete un pratico enigma o vedrete alleggerirsi un fardello. Attenti solo a non pigliare granchi riguardo una faccenda dove non ve la si conta giusta! Di fronte a delle opzioni l’ansia, verso il week end, colpirà a tradimento. Domenica abbastanza movimentata.

VERGINE: Si prevede un ritmo eccitante, voluttuoso e carico di speranze che ipotizzavate, sino al mese scorso, spentesi sul braciere delle improbabilità… Invece, grazie a stelle munifiche, chiuderete lunghe parentesi e ne aprirete altre, riscoprendo gioie quasi dimenticate implicite delle belle novelle per chi ha l’Ascendente in un segno d’acqua o di terra. Ciononostante le stramberie altrui vi irriteranno e un soggetto col suo comportamento farà venire l’affanno.

BILANCIA: Le responsabilità aumentano ma, con calma e tranquillità, riuscirete in arduo intento rimanendone in seguito soddisfatti, specie se trattasi dell’ambito operativo o privato, quindi, opposizione di Saturno permettendo, non andrà male a parte le bizze di un essere incontentabile, una rogna passeggera, delle scartoffie da verificare e delle proposte da vagliare. Riguardo la salute è consigliabile essere parchi nel mangiare e controllare la pressione.

SCORPIONE: Con Marte birichino apprestatevi a una settimana strampalata nel corso della quale dovete aspettarvi di tutto: da una variazione di programma alle confutazioni, dai contatti con mezzi matti alle incombenze a cui sopperire, dai malesseri generali ai tumulti esistenziali e sarete talmente impegnati dall’arrivare a domenica piuttosto stressati. Anche un essere caro motiverà apprensioni. Qualcheduno riemergerà dal passato ma se non vi garba liquidatelo! Infiammazioni.

SAGITTARIO: Tanti sono i pensieri che affollano la mente ma vedrete che, con l’ausilio della Luna che il 31 maggio si fa bella piena nella vostra costellazione, uno alla volta si squaglieranno facendovi apparire più grintosi anche nel trattare con chi non concorda con le vostre opinioni. Purtroppo di stolti il mondo abbonda ma sorvolate e seguitate a guardare avanti dove avrete ancora parecchio da vedere. Contiguità con dottori. Una tavolata o una frizzante serata vi ritemprerà!

CAPRICORNO: Rasserenatevi e pazientate in quanto solo il tempo vi darà ragione permettendo di brindare all’ostacolo sormontato, alla serenità bramata, al riconoscimento ampiamente guadagnato! L’essenziale sarà non dar peso a quisquilie, contenere l’ansietà, mettere in riga i pretenziosi e tenere sotto vigilanza ogni proprietà privata! Fattibili dei quattrini da sborsare per casa, aggeggi, veicoli o regali. Scoprirete inoltre che qualcuno, pur se a fin di bene, vi ha detto una bugia.

ACQUARIO: Tra un corruccio e un compiacimento chiuderete un mesetto convulso per affacciarvi alla soglia di un giugno accattivante a parte le solite solfe di turno e il fatto di scontrarvi con tanta stupidità dilagante. Delle compiacenze vi faranno gongolare mentre, in ambito affettivo od operativo, si renderanno necessari dei chiarimenti affinché un malinteso non rischi di sciupare un’intesa. New da amici o stretti conoscenti, sabato agitato, domenica gaudente, lunedì intronante.

PESCI: Ora che Saturno è sloggiato dalla vostra costellazione inizierete a tirare respiri di sollievo e a sentirvi meglio sia fisicamente che psicologicamente. Un soggetto vi sosterrà, un altro vi stupirà, un altro ancora reclamerà qualcosa che non gli spetterà. Se avete da poco imbastito un’amicizia starà anche a voi farla funzionare senza polemizzare. Da giovedì in avanti aspettatevi delle improvvisate mentre, nel week end, se possibile, rilassatevi e sollazzatevi. Gioie per una riuscita.

Con l’augurio che, nel mese di giugno, le stelle siano più clementi e meno monelle…