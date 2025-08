Socca, l’anima croccante di Nizza: storia e segreti di una specialità senza tempo

Simile alla farinata ligure e alla cade di Tolone, la socca è molto più di una semplice galette: è un emblema della cucina nizzarda e una testimonianza gustosa delle contaminazioni culturali del Mediterraneo.



Preparata con pochi ingredienti genuini, farina di ceci, acqua, olio d’oliva, sale e pepe , questa crepe sottile, croccante e profumata si gusta rigorosamente calda, tagliata a pezzi irregolari e condivisa tra amici o passanti.





Radici antiche, cuore nizzardo

Le sue origini si perdono nella notte dei tempi. Già otto millenni fa, lungo le coste del Mediterraneo e in Medio Oriente, si cuocevano focacce a base di farine di legumi. Nel Medioevo, preparazioni simili comparivano sulle tavole di Liguria, Sardegna e Toscana (dove si parlava di zocca).

Con l’emigrazione genovese, la ricetta si è spinta fino a Gibraltar e ha persino attraversato l’Atlantico, arrivando sulle rive del Rio de la Plata con il nome di fainâ, in Argentina e Uruguay.



A Nizza, la socca si è radicata come cibo povero ma saporito, consumato da contadini e pescatori. Oggi è una delle specialità più amate del cibo da strada locale, venduta nei mercati e nelle piazze da carretti fumanti o nei ristoranti tipici del centro storico.



Dove gustarla

Per un assaggio autentico, nulla batte una sosta nel Vieux-Nice, dove la socca viene cotta nel forno a legna, servita caldissima e condita solo con una spolverata di pepe nero. In alternativa, potete provarne una variante nel porto di Tolone, dove la cade vi sorprenderà con il suo sapore rustico.



La ricetta tradizionale della socca di Nizza

Ingredienti (per una teglia)

250 g di farina di ceci

50 cl d’acqua

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva fruttato

1 cucchiaino di sale

Pepe nero macinato al momento



Preparazione

Preriscaldate il forno a 275°C per circa 15 minuti.

In una ciotola, mescolate la farina di ceci con il sale e l’olio.

Aggiungete l’acqua poco per volta, mescolando per ottenere una pastella liscia e senza grumi.

Versate il composto su una teglia ben unta, in uno strato sottilissimo (max 3 mm).

Infornate nella parte alta del forno per 2 minuti.

Attivate la funzione grill e proseguite la cottura per altri 7 minuti, finché la superficie sarà dorata e croccante.

Sfornate, tagliate a pezzi irregolari, spolverate con pepe e servite immediatamente.



Un morso di socca è un viaggio nel tempo e nella cultura mediterranea. Pochi ingredienti, tanto carattere. E il profumo del Sud che invade la cucina.