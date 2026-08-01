Grimaldi Forum Monaco presenta il bilancio RSE 2025: emissioni di CO₂ in calo e progressi nella sostenibilità

Agire oggi per costruire il domani. È questa l'ambizione che guida il Grimaldi Forum Monaco fin dalla sua creazione e che continua a orientare la sua strategia di responsabilità sociale e ambientale. Certificato ISO 14001 dal 2008 e ISO 20121 dal 2023, il centro culturale e congressuale del Principato porta avanti un percorso di miglioramento continuo.

Dalla prima certificazione, il Grimaldi Forum ha migliorato del 32% la propria efficienza energetica, ha moltiplicato per 2,5 il tasso di raccolta differenziata e valorizzazione dei rifiuti e ha ridotto della metà il consumo di acqua.

In occasione della pubblicazione dell'edizione annuale dedicata alle iniziative di responsabilità sociale d'impresa (RSE), il Grimaldi Forum presenta i principali risultati raggiunti nel 2025, illustrando i progetti e le innovazioni che danno concreta attuazione ai propri impegni.

Sul fronte del bilancio delle emissioni, nel 2025 le emissioni di gas a effetto serra sono diminuite dell'8,79% rispetto al 2024, attestandosi a 3.872 tonnellate di CO₂ equivalente. Dal primo bilancio carbonico realizzato nel 2019, la riduzione complessiva delle emissioni ha raggiunto il 14,23%.

Un altro ambito prioritario riguarda la lotta allo spreco alimentare, considerata una sfida rilevante per il settore degli eventi. Nel corso del 2025 sono state redistribuite 1,3 tonnellate di derrate alimentari. Dall'avvio del monitoraggio, nel 2023, è stato donato il 66,72% delle eccedenze alimentari individuate.

Proseguono inoltre le azioni dedicate alla gestione dei rifiuti. Grazie al centro di selezione, il 100% dei rifiuti raccolti al Grimaldi Forum viene sottoposto a un processo di differenziazione. Dall'entrata in funzione della struttura, il tasso di valorizzazione dei materiali è aumentato del 164%, a conferma dell'impegno a favore dell'economia circolare.

Risultati significativi anche nel settore degli acquisti responsabili. Nel 2025 l'85,55% degli acquisti effettuati ha integrato almeno un criterio RSE, come la prossimità dei fornitori, la certificazione dei prodotti o altri requisiti orientati a pratiche più sostenibili.

È possibile consultare il Rapporto annuale RSE 2025 del Grimaldi Forum Monaco in allegato, al termine dell'articolo.