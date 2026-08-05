Mentone tra passato e presente: alle Voutes du Patrimoine la mostra “Mentonnais d’hier à aujourd’hui”

Le immagini diventano il filo conduttore di un viaggio tra la Mentone di ieri e quella di oggi grazie alla mostra “Mentonnais d’hier à aujourd’hui”, ospitata fino al 12 settembre presso la Voute du Patrimoine n. 10, nell’area delle Sablettes, uno degli spazi culturali dedicati alla valorizzazione della storia e del patrimonio cittadino.

L’esposizione nasce dalla collaborazione tra il Servizio del Patrimonio della Città di Mentone, gli Archivi Municipali e l’associazione PhotoMenton e si inserisce nell’anno del bicentenario della fotografia. L’obiettivo è quello di proporre ai visitatori un confronto diretto tra immagini storiche e fotografie contemporanee, offrendo uno sguardo sull’evoluzione della città e sulla permanenza della sua identità nel tempo.

Il percorso espositivo è composto da 48 immagini presentate in dialogo tra loro: 24 fotografie contemporanee realizzate dai membri di PhotoMenton e 24 documenti fotografici provenienti dai fondi iconografici degli Archivi Municipali di Mentone. Il risultato è un vero e proprio confronto visivo tra ieri e oggi, capace di raccontare trasformazioni urbanistiche, cambiamenti sociali e continuità storiche che caratterizzano la città.

Attraverso questo dialogo tra epoche differenti emergono l’evoluzione dei quartieri, dei paesaggi e della vita quotidiana dei mentonesi. L’esposizione pone al centro non soltanto il patrimonio architettonico e urbano, ma anche le persone che hanno contribuito a costruire la storia della città nel corso delle generazioni.

Durante il vernissage, il consigliere comunale delegato alla Cultura Éric Eche ha sottolineato come questo confronto tra immagini di epoche diverse ricordi che «la storia della nostra città si scrive ogni giorno attraverso ciascuno di noi». Un messaggio che sintetizza lo spirito dell’iniziativa, nata per valorizzare il patrimonio locale attraverso la fotografia e la memoria condivisa.

La mostra trova spazio nella Voute du Patrimoine, struttura situata sull’Esplanade des Sablettes ai piedi della città vecchia. Questo luogo rappresenta uno dei principali punti di riferimento per la divulgazione del patrimonio storico di Mentone e per la promozione delle attività culturali legate all’architettura, all’urbanistica, al paesaggio e alla storia locale.

Partner dell’iniziativa è l’associazione PhotoMenton, realtà attiva nella promozione della cultura fotografica sul territorio. Secondo le informazioni diffuse dagli organizzatori, il club fotografico dell’associazione riunisce appassionati e professionisti accomunati dalla volontà di valorizzare la fotografia come strumento di espressione artistica e di racconto del territorio.

La mostra “Mentonnais d’hier à aujourd’hui” sarà visitabile gratuitamente fino al 12 settembre. Gli orari di apertura sono dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, mentre la struttura resta chiusa il lunedì e la domenica.

L’ingresso è libero.



Per informazioni è possibile contattare il numero +33 6 86 22 47 92 o consultare il sito: https://www.photomenton.com/page/806139-presentation.