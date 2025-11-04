Uno spazio sulla città di Cannes: é disponibile il numero di novembre 2025 di Cannesoleil, il mensile edito dalla città di Cannes.



Il numero di novembre 2025 della rivista curata dalla Ville de Cannes fornisce informazioni sulla vita cittadina ed anticipazioni sulle attività e gli eventi in programma.

In particolare:

Cannes contro l’inciviltà – Come si fa la raccolta differenziata? Una serie di video per imparare a gestire meglio i propri rifiuti

Incontri di Cannes – L’arte dell’incontro

Qualità della vita – Mercato Forville: i lavori procedono

Cultura – Festival della Danza Cannes – Côte d’Azur: l’eccellenza nelle sue molteplici forme

Disabilità e cultura – L’arte accessibile a tutti al Museo delle Esplorazioni del Mondo