STAND UP MONACO, quattro talenti del cabaret francese al Grimaldi Forum il 5 ottobre

Il Grimaldi Forum Monaco propone un nuovo appuntamento con STAND UP MONACO, in programma lunedì 5 ottobre all’Espace Indigo. La serata porterà sul palco quattro talenti del stand-up francese: Nordine Ganso, Emy, Rey Mendes e Tareek.

Nordine Ganso proporrà un umorismo spontaneo e pungente, costruito tra aneddoti della vita quotidiana e autoironia. Emy porterà sul palco la sua energia e uno sguardo originale sulle relazioni, sulla vita e sui piccoli difetti del quotidiano.

A completare il programma saranno Rey Mendes, con uno stile diretto e una presenza scenica esplosiva, e Tareek, descritto come carismatico, incisivo e generoso, capace di trasformare le situazioni della vita quotidiana in momenti di comicità.

La serata è organizzata dal Grimaldi Forum e patrocinata da Gad Elmaleh.

Sono previste due rappresentazioni, alle 19 e alle 21. Il biglietto ha un prezzo unico di 35 euro.



Le prenotazioni sono disponibili:

+377 99 99 30 00 oppure su montecarloticket.com.