"Dalla terra bruciata, nuova vita": Ventimiglia e Mentone insieme per aiutare le zone colpite dagli incendi

Ci sono ferite che il tempo non cancella facilmente. Alcune sono quelle lasciate dagli incendi sul territorio: colline annerite, alberi distrutti e paesaggi che sembrano aver perso la propria vita. Ma proprio da una terra ferita può nascere una nuova speranza, se ciascuno decide di fare la propria parte.

È questo lo spirito di "Dalla terra bruciata, nuova vita", l'iniziativa in programma domenica 20 settembre, organizzata dal Lions Club Ventimiglia e dal Lions Club Mentone, entrambi appartenenti all'Associazione Città Giardino Lions.

Una giornata pensata per stare insieme, conoscere e valorizzare il patrimonio naturale del territorio e, soprattutto, trasformare la partecipazione in un concreto gesto di solidarietà.

Il ricavato dell'iniziativa sarà infatti destinato alle zone del Var colpite dagli incendi, con l'obiettivo di contribuire alla rinascita di un territorio segnato dal fuoco e alla tutela del suo patrimonio naturale.

Il programma unirà natura, cultura e convivialità. La giornata inizierà a Ventimiglia con una visita guidata a Cactusmania, vivaio specializzato in piante grasse: sarà possibile partecipare alla visita in italiano alle 9.30 oppure a quella in francese alle 10.30.

Alle 12 ci si sposterà oltreconfine, a Mentone, al Parc du Pian, per un picnic nell'oliveto terrazzato affacciato sul mare. I partecipanti potranno scegliere di portare il proprio pranzo al sacco oppure, previa prenotazione, gustare pan e pumata o pan bagnau, accompagnati da castagnole e una bevanda.

Nel pomeriggio, alle 14, sarà invece la volta del Val Rahmeh – Jardin Botanique di Mentone, con una visita dedicata alla ricchezza e alla varietà del mondo vegetale.

Al di là del programma, al centro della giornata rimane però il significato dell'iniziativa: ritrovarsi insieme per dimostrare che anche un piccolo gesto può contribuire a ricostruire ciò che il fuoco ha distrutto.

I Lions Club di Ventimiglia e Mentone invitano quindi cittadini, famiglie e amici a prendere parte alla giornata. Un appuntamento che vuole unire i due lati del confine attraverso l'attenzione per l'ambiente e la solidarietà verso i territori colpiti dagli incendi.

"Dalla terra bruciata, nuova vita" diventa così non soltanto il titolo dell'iniziativa, ma anche il messaggio che gli organizzatori vogliono lasciare: partecipare, condividere e aiutare, perché prendersi cura dell'ambiente significa anche prendersi cura del futuro.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 18 settembre, sia per le visite sia per il pranzo.

Per informazioni e adesioni è possibile inviare esclusivamente messaggi WhatsApp ai numeri 335 630 3643 e 347 273 1063.