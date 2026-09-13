Journées Européennes du Patrimoine, il Fort de Castillon apre le porte ai visitatori

L’Ouvrage Maginot de Castillon apre le porte al pubblico in occasione delle Journées Européennes du Patrimoine, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre. L’iniziativa offre l’opportunità di scoprire una delle fortificazioni della Linea Maginot nelle Alpi Marittime.

Le visite si svolgeranno in entrambe le giornate dalle 10 alle 16.30, con partenze alle 10, 11, 14, 15 e 16. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria.

Durante la visita sarà possibile conoscere gli ambienti e le strutture dell’Ouvrage Maginot de Castillon, oltre ad ammirare il cannone da 75 mm modello 1929, indicato tra gli elementi di interesse della fortificazione, e una mostra allestita all’interno del sito.

Per raggiungere il forte è disponibile un parcheggio gratuito al Col de Castillon, dal quale è previsto un servizio navetta gratuito fino alla fortificazione.

L’Ouvrage de Castillon fa parte del sistema di fortificazioni della Linea Maginot costruito a partire dagli anni Trenta per la difesa del confine francese. Secondo l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel del Ministero della Cultura francese, i lavori principali della struttura furono realizzati tra il 1931 e il 1934. La fortificazione entrò in azione durante l’offensiva italiana del giugno 1940.

L’Ouvrage Maginot de Castillon si trova al 430 Route Stratégique, Castillon.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 06 59 77 91 12 o all’indirizzo infofortcastillon@gmail.com.