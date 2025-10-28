 / Altre notizie

28 ottobre 2025, 18:00

Appello alla solidarietà: Monaco si mobilita per le vittime della tempesta Erin a Capo Verde

Caritas Monaco, in collaborazione con Caritas Internationalis, Caritas Capo Verde, la Croce Rossa capoverdiana e il Consolato Onorario di Capo Verde a Monaco, lancia una raccolta fondi per aiutare le popolazioni colpite dal disastro naturale.

Capo Verde devastato dalla tempesta Erin, tra le peggiori calamità degli ultimi decenni.

Monaco risponde all’appello del Santo Padre

A seguito della devastante tempesta Erin, che il mese scorso ha colpito duramente Capo Verde, lasciando dietro di sé distruzione, sfollati e famiglie in difficoltà, la comunità cattolica di Monaco si mobilita per offrire un sostegno concreto alle vittime.
Su invito del Santo Padre, Papa Leone XIV, e sotto la guida di Caritas Internationalis, la Caritas di Monaco si unisce a Caritas Capo Verde, alla Croce Rossa capoverdiana e al Consolato Onorario di Capo Verde a Monaco, rappresentato da Monsieur Giacomo Ramoino, per lanciare un appello urgente alla solidarietà.

Un gesto di fede e di speranza

«I nostri fratelli e sorelle colpiti dalla tempesta hanno bisogno del nostro sostegno, delle nostre preghiere e del nostro aiuto materiale», recita il messaggio ufficiale diffuso congiuntamente dalle organizzazioni coinvolte.
In un momento in cui migliaia di persone hanno perso la casa, i mezzi di sussistenza e, in alcuni casi, i propri cari, la solidarietà internazionale diventa una forza essenziale per la ricostruzione e la speranza.

Tutti i fondi raccolti saranno destinati integralmente a Caritas Capo Verde, che provvederà a distribuirli in modo trasparente e diretto alle famiglie e alle comunità più colpite.

Come contribuire

Chi desidera sostenere l’iniziativa può effettuare una donazione in contanti o tramite assegno, indirizzandola a:

Caritas Monaco
Paroisse Sainte Dévote – 1, place Sainte Dévote – MC 98000 Monaco

In alternativa, è possibile effettuare un versamento bancario sul conto intestato a:

Archevêché de Monaco – Caritas Monaco
IBAN: MC36 1273 9000 7001 1622 7000 T85
Domiciliazione: CFM Albert 1er
Codice SWIFT: CFMOMCMXXXX

Ogni contributo, anche il più piccolo, rappresenta un segno tangibile di vicinanza e di fratellanza cristiana verso chi ha perso tutto.

Un invito alla preghiera

Oltre al sostegno economico, Caritas Monaco invita la comunità a unirsi nella preghiera per le vittime e per le loro famiglie, affinché trovino conforto, forza e speranza.
Come ha ricordato il Santo Padre nel suo messaggio, «la carità è il cuore pulsante del Vangelo, capace di trasformare la sofferenza in solidarietà e la paura in speranza».

Per informazioni e aggiornamenti sulla campagna di solidarietà:
Contattare Caritas Monaco presso la Paroisse Sainte Dévote o consultare le piattaforme ufficiali dell’Arcidiocesi di Monaco.

 

