Appello alla solidarietà: Monaco si mobilita per le vittime della tempesta Erin a Capo Verde

Monaco risponde all’appello del Santo Padre

A seguito della devastante tempesta Erin, che il mese scorso ha colpito duramente Capo Verde, lasciando dietro di sé distruzione, sfollati e famiglie in difficoltà, la comunità cattolica di Monaco si mobilita per offrire un sostegno concreto alle vittime.

Su invito del Santo Padre, Papa Leone XIV, e sotto la guida di Caritas Internationalis, la Caritas di Monaco si unisce a Caritas Capo Verde, alla Croce Rossa capoverdiana e al Consolato Onorario di Capo Verde a Monaco, rappresentato da Monsieur Giacomo Ramoino, per lanciare un appello urgente alla solidarietà.

Un gesto di fede e di speranza

«I nostri fratelli e sorelle colpiti dalla tempesta hanno bisogno del nostro sostegno, delle nostre preghiere e del nostro aiuto materiale», recita il messaggio ufficiale diffuso congiuntamente dalle organizzazioni coinvolte.

In un momento in cui migliaia di persone hanno perso la casa, i mezzi di sussistenza e, in alcuni casi, i propri cari, la solidarietà internazionale diventa una forza essenziale per la ricostruzione e la speranza.

Tutti i fondi raccolti saranno destinati integralmente a Caritas Capo Verde, che provvederà a distribuirli in modo trasparente e diretto alle famiglie e alle comunità più colpite.

Come contribuire

Chi desidera sostenere l’iniziativa può effettuare una donazione in contanti o tramite assegno, indirizzandola a:

Caritas Monaco

Paroisse Sainte Dévote – 1, place Sainte Dévote – MC 98000 Monaco

In alternativa, è possibile effettuare un versamento bancario sul conto intestato a:

Archevêché de Monaco – Caritas Monaco

IBAN: MC36 1273 9000 7001 1622 7000 T85

Domiciliazione: CFM Albert 1er

Codice SWIFT: CFMOMCMXXXX

Ogni contributo, anche il più piccolo, rappresenta un segno tangibile di vicinanza e di fratellanza cristiana verso chi ha perso tutto.

Un invito alla preghiera

Oltre al sostegno economico, Caritas Monaco invita la comunità a unirsi nella preghiera per le vittime e per le loro famiglie, affinché trovino conforto, forza e speranza.

Come ha ricordato il Santo Padre nel suo messaggio, «la carità è il cuore pulsante del Vangelo, capace di trasformare la sofferenza in solidarietà e la paura in speranza».

Per informazioni e aggiornamenti sulla campagna di solidarietà:

Contattare Caritas Monaco presso la Paroisse Sainte Dévote o consultare le piattaforme ufficiali dell’Arcidiocesi di Monaco.



