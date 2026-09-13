Journées Européennes du Patrimoine, visita guidata al Fort de Sainte-Agnès (Foto)

In occasione delle Journées Européennes du Patrimoine, sabato 19 settembre sarà possibile partecipare a una visita guidata al Fort de Sainte-Agnès, opera militare della Linea Maginot e importante testimonianza del patrimonio militare della regione.

Costruito tra il 1932 e il 1938, il forte si trova su uno sperone roccioso strategico al confine tra Francia e Italia ed è interamente scavato nella roccia, a oltre 55 metri di profondità. La struttura, concepita con una configurazione simile a quella di un sottomarino, si sviluppa su oltre 2.000 metri quadrati di gallerie e ambienti sotterranei.

Durante la visita sarà possibile conoscere la storia dell’opera e il funzionamento della vera e propria città sotterranea che costituiva il forte. La struttura era dotata di impianti all’avanguardia per l’epoca, tra cui elettricità, riscaldamento, ventilazione e un ospedale, oltre a una cucina, una centrale elettrica e reti telefoniche e ferroviarie.

Il Fort de Sainte-Agnès poteva ospitare fino a 350 uomini in completa autonomia. La visita permetterà inoltre di approfondire la vita quotidiana dei soldati, l’ingegneria militare e il ruolo svolto dall’opera durante i combattimenti del giugno 1940, grazie al suo importante sistema di artiglieria.

Le visite guidate sono in programma sabato 19 settembre alle 10.15, alle 14.15 e alle 16. La durata prevista per ciascun appuntamento è di un’ora e mezza, con conclusione rispettivamente alle 11.45, alle 15.45 e alle 17.30.

La partecipazione è gratuita in occasione del weekend dedicato alle Journées Européennes du Patrimoine.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 04 93 35 84 58.