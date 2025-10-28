Monaco celebra l’autunno con un Happy Hour Musical dedicato a Boccherini e Schubert

Un’autunno in musica nel Principato

In questo inizio d’autunno, la musica da camera è protagonista a Monaco con una nuova serie di Happy Hour Musicali proposti dai musicisti dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo.

Oggi, martedì 28 ottobre alle ore 18:30, l’Auditorium Rainier III ospita il primo appuntamento, dedicato a due capolavori del repertorio per quintetto d’archi con due violoncelli: il Quintetto in do maggiore op. 42 di Luigi Boccherini, elegante e virtuoso, e il Quintetto in do maggiore op. 163 di Franz Schubert, scritto nel 1828, pochi mesi prima della sua morte, e considerato una delle più alte vette della musica da camera di tutti i tempi.

I prossimi appuntamenti

Il ciclo proseguirà martedì 4 novembre, sempre alle 18:30 all’Auditorium Rainier III, con un programma dedicato alla musica ceca e polacca, che vedrà la clarinetta dialogare con gli strumenti ad arco in opere di Krzysztof Penderecki, Josef Suk e Antonín Dvořák.

Il concerto si concluderà con il celebre Quintetto “Americano” op. 97 di Dvořák, omaggio alla tradizione popolare boema e al nuovo mondo.

Fatma Saïd in recital il 9 novembre

Il mese musicale proseguirà con un appuntamento imperdibile: domenica 9 novembre alla Salle Garnier, il pubblico potrà applaudire il ritorno della soprano egiziana Fatma Saïd, assente da tempo dalle scene monegasche.

Accompagnata dal pianista Malcolm Martineau, l’artista proporrà un viaggio tra Lieder tedeschi, mélodies francesi e canzoni spagnole, con incursioni nel repertorio orientale che le è particolarmente caro.

Una serata di grazia, intensità e raffinatezza, per chiudere in bellezza questo autunno musicale nel Principato.



