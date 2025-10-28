Le leggende del calcio si riuniscono a Cannes per una partita solidale

Il 30 ottobre 2025, lo stadio Pierre-de-Coubertin di Cannes ospiterà un evento che promette di incantare tifosi e appassionati di sport: la prima edizione di Cannes Legends, un match di calcio solidale organizzato dall’AS Cannes.

Tra le stelle in campo, giocatori del calibro di Didier Deschamps, Sébastien Frey, Patrick Vieira e Robert Pirès, pronti a scendere in campo per una causa benefica.

“Un’occasione per unire sport e solidarietà”, spiega il club nel suo comunicato. “Cannes Legends” è un nuovo progetto a scopo caritatevole che mira a raccogliere fondi per diverse associazioni.

L’iniziativa vedrà le leggende dell’AS Cannes sfidarsi in un incontro speciale contro l’“Equipe des Étoiles de l’Espoir”, guidata proprio dal tecnico Didier Deschamps. Una vera e propria festa per gli occhi dei tifosi, ma soprattutto un evento che unisce sport, celebrità e beneficenza.





Un match all’insegna dell’amicizia e della solidarietà

Le squadre saranno composte da ex calciatori, celebrità e personalità del mondo dello spettacolo e dell’impegno sociale. Tra i partecipanti già confermati, alcuni volti storici che hanno scritto la storia dell’AS Cannes, come Patrick Barul, Jan Koller, Romain Ferrier e David Bettoni.

Ma anche il pubblico avrà il piacere di vedere altre star del calcio internazionale, come l’ex portiere della Nazionale francese, Sébastien Frey, che ricopre il ruolo di ambasciatore di Cannes Legends.

Frey, emozionato per questo ritorno alle origini, ha sottolineato il valore simbolico dell'evento: “Riunire le leggende di questo club è più di una semplice partita di calcio. È un tributo alla storia dell’AS Cannes, un modo per onorare chi ha contribuito al suo successo e creare un momento di festa per la città. Vogliamo che il pubblico si diverta e che, allo stesso tempo, il nostro impegno possa fare del bene a chi ha bisogno.”



Le voci di un possibile grande ritorno

Anche se il nome di Zinédine Zidane appare tra quelli presenti sul manifesto dell’evento, il campione francese non ha ancora confermato ufficialmente la sua partecipazione.

Tuttavia, il fascino dell’evento continua a crescere con la presenza di altre personalità di spicco. Tra i nomi già annunciati ci sono il cantante Kendji Girac, il padre di Kylian Mbappé, Wilfrid, e l’ex portiere della Nazionale, Steve Mandanda.

Le sorprese, però, non sono finite: l’elenco dei partecipanti potrebbe ancora subire modifiche, promettendo di offrire ai tifosi una serata di grande spettacolo, emozioni e solidarietà.



Un evento per tutta la città

Il Cannes Legends non è solo una partita di calcio, ma un momento di celebrazione per la città di Cannes, che da sempre è stata un punto di riferimento per il mondo dello sport.

Con questo nuovo programma, l’AS Cannes vuole non solo valorizzare il suo patrimonio sportivo, ma anche restituire alla comunità, attraverso il potere del calcio, l’opportunità di fare del bene a chi è meno fortunato.

L’evento è dunque l’occasione perfetta per rivivere le emozioni del passato, incontrare vecchie leggende e allo stesso tempo contribuire a una causa che coinvolge tutta la città. Un incontro tra passato e futuro, tra sport e solidarietà, che rappresenta il meglio dello spirito sportivo e umano.







