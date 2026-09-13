Settembre in Principato: cultura, spettacoli, arte, economia e grandi appuntamenti

Concerti, spettacoli, conferenze, mostre, appuntamenti dedicati alle famiglie, incontri professionali e grandi manifestazioni internazionali accompagneranno le prossime settimane, con alcuni eventi già previsti anche a ottobre e novembre.

Musica e spettacoli all’Auditorium Rainier III

Domenica 13 settembre, alle 18, l’Auditorium Rainier III ospiterà il concerto sinfonico inaugurale della Grande Saison, diretto da Bertrand De Billy, con il violoncellista Truls Mørk. In programma musiche di Dutilleux e Ravel.

Sabato 26 settembre, alle 16, sarà proposta in forma di concerto “Roma” di Jules Massenet, sotto la direzione di Diego Ceretta, con il Chœur de Radio France e diversi solisti.

Mercoledì 30 settembre, alle 19.30, la Grande Saison proseguirà all’Auditorium Rainier III con il recital pianistico di David Kadouch. Il programma comprenderà composizioni di Chopin, Liszt, Ravel, Fauré, Barber, Tchaïkovsky e Grainger. Il recital è programmato fino alle 21.20.

Il calendario dell’Auditorium continuerà il 1° ottobre, alle 18.30, con “Positive Energy”, spettacolo degli Échos-Liés che riunisce coreografie, acrobazie, humor, canzoni e performance sceniche.

Appuntamenti per giovani, famiglie e pubblico

Lunedì 14 settembre, alle 18, il Musée d’Anthropologie Préhistorique proporrà la conferenza “Chamanismes et magies” di Alessandra Orlandini Carcreff, specialista della cultura tradizionale finno-ugrica. L’incontro sarà dedicato alle pratiche, alle credenze e alle tradizioni dei popoli nordici.

Martedì 15 settembre, dalle 17 alle 18.30, alla Crèche de Monaco-Ville è previsto un nuovo incontro dedicato alla genitorialità. “Discutons-en !” offrirà ai genitori e ai futuri genitori l’opportunità di confrontarsi sulla diversificazione alimentare e sull’evoluzione delle consistenze nei pasti dei bambini, con la partecipazione della dietista del servizio.

Giovedì 17 settembre, dalle 17.15 alle 19.45, l’Église Saint-Charles ospiterà la “Bénédiction des Malades”.

Sabato 19 settembre, dalle 9 fino alle 18, i Jardins d’Apolline e l’Allée Lazare Sauvaigo ospiteranno Monaco Trott’n’Roll #12, giornata-evento organizzata a favore della Fondation Flavien, con attività e animazioni per bambini e adulti.

Sempre sabato, 19 settembre, alle 9.30, dalla Médiathèque Caroline partirà inoltre il World Cleanup Day 2026, giornata mondiale dedicata alla pulizia del pianeta. Il materiale necessario sarà fornito dalla Société Monégasque d’Assainissement.

Lo stesso giorno, 19 settembre, dalle 10.30 alle 12, sempre alla Médiathèque Caroline, l’associazione Ecopolis proporrà “Des idées pour un goûter zéro déchet”, laboratorio dedicato a genitori e bambini per scoprire idee e soluzioni per preparare merende fatte in casa riducendo gli imballaggi inutili.

Venerdì 25 settembre, dalle 18 alle 23.30, il Méridien Beach Plaza ospiterà inoltre “L’apéro des Frenchy”, appuntamento conviviale organizzato in Principato.

Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 16, tornerà la Braderie de la Mairie de Monaco, con abiti, libri, oggetti decorativi, giocattoli e accessori proposti in vendita da privati. L’accesso sarà libero e gratuito.

Sempre sabato, 26 settembre, Dalle 16 alle 18 sarà inoltre proposto un appuntamento dedicato a scacchi, bridge e backgammon, con ingresso libero.

Domenica 27 settembre, il Chapiteau de Fontvieille ospiterà Rokethon, manifestazione solidale dedicata alla protezione degli animali, con una corsa o una camminata aperta anche alle persone accompagnate dai propri cani al guinzaglio.

Martedì 29 settembre, dalle 12.15 alle 13.30, la Médiathèque Caroline proporrà “Picnic Music Live”, con gli Stray Picks, duo acustico dedicato a folk, pop e reinterpretazioni.

Sempre martedì 29 settembre, dalle 17 alle 18.30, alla Crèche de Monaco-Ville tornerà “Discutons-en !”, questa volta dedicato alle emozioni dei bambini piccoli e dei loro genitori, con la partecipazione della mediatrice familiare.

Mobilità, sport, benessere e iniziative per la comunità

Dal 15 al 21 settembre si svolgerà inoltre “Monaco Bouge Pour Ceux Qui Oublient”, una settimana di attività sportive e di benessere organizzata nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Alzheimer. Le attività si svolgeranno in diversi luoghi del Principato; il programma culminerà lunedì 21 settembre con una marcia solidale con partenza da Place Anne-Marie Campora, al Larvotto, dalle 12.15 alle 13.30.

Mercoledì 16 settembre, dalle 15 alle 18, il Marché de la Condamine sarà sede di “Munegu Repair Biçiclëta”, laboratorio gratuito organizzato dalla Mairie de Monaco in collaborazione con Decathlon. L’iniziativa consentirà di far controllare la propria bicicletta e di effettuare diversi interventi di regolazione nell’ambito della Settimana europea della mobilità.

Alla Société Nautique de Monaco, sempre il 16 settembre dalle 18 alle 20, l’apneista Simona Auteri sarà protagonista dell’incontro “Le Calme sous Pression”. Attraverso la propria esperienza nell’apnea di alto livello, la detentrice di quattro record mondiali CMAS affronterà temi quali gestione della pressione, leadership, performance e capacità di lasciar andare.

Arte, letteratura e incontri culturali

Sabato 19 settembre, dalle 19 alle 21, la Médiathèque Caroline ospiterà una serata dedicata allo Scrabble Duplicate in collaborazione con il Monaco Scrabble Club. L’appuntamento permetterà di scoprire questa particolare modalità di gioco, basata su riflessione, vocabolario e strategia, ed è aperto sia ai principianti sia agli appassionati.

Lo stesso 19 settembre, dalle 19 alle 21.30, l’Église Réformée de Monaco ospiterà “Voyage au Cœur du Lyrique”, appuntamento inaugurale della nuova stagione dei Concerts de la Voûte, con la soprano Norah Amsellem accompagnata al pianoforte da Kira Parfeevets. Il programma sarà dedicato al repertorio lirico e alle mélodies per voce e pianoforte, con musiche di Rachmaninoff, Duparc e Poulenc.

Domenica 20 settembre, alle 18, al Grimaldi Forum la pianista monegasca Stella Almondo presenterà “Anges et Démons”, recital ispirato all’universo di Franz Liszt, tra contrasti di luce e oscurità, virtuosismo e poesia, in occasione dell’uscita del suo nuovo album.

Martedì 22 settembre, dalle 12.15 alle 14, alla Médiathèque Caroline si terrà il Café littéraire dedicato alla selezione della Fondation Prince Pierre de Monaco. L’incontro sarà dedicato ai primi romanzi selezionati dalla Fondazione e offrirà al pubblico uno spazio per condividere impressioni e preferenze di lettura.

Mercoledì 23 settembre, dalle 18.30 alle 20.30, la Médiathèque Caroline proporrà inoltre la conferenza “Ludo Mémo : Lorsque le jeu aide à stimuler notre cerveau”, realizzata in collaborazione con il Centre Mémoire del CHPG. L’appuntamento illustrerà come il gioco possa contribuire alla stimolazione delle capacità cognitive e favorire momenti di condivisione e piacere, anche per le persone interessate da disturbi cognitivi e per i loro accompagnatori.

A partire dal 23 settembre, e fino al 25 novembre, la Hartford Fine Art – Lampronti Gallery presenterà “Lumières sur la Lagune”, mostra dedicata alla pittura veneziana e ai grandi protagonisti della veduta del XVIII secolo. L’esposizione sarà visitabile dalle 10 alle 18 presso la galleria.

Art & Luxury Fair al Théâtre Princesse Grace

Il 24 e 25 settembre il Théâtre Princesse Grace accoglierà l’Art & Luxury Fair, appuntamento dedicato all’arte, al design, alla moda e all’arte di vivere. Artisti, designer, artigiani e maison del lusso saranno riuniti per esposizioni e dimostrazioni che metteranno in evidenza differenti forme di creatività e savoir-faire.

Il 1° ottobre, alle 20, il Théâtre Princesse Grace proporrà inoltre “La Rencontre”, spettacolo interpretato da Thierry Lhermitte e diretto da Steve Suissa, tratto dal bestseller di Charles Pépin. Tra umorismo e riflessione filosofica, lo spettacolo affronta il tema degli incontri che possono trasformare le nostre vite e contribuire a farci scoprire meglio noi stessi.

Monaco Yacht Show: la grande nautica torna a Port Hercule

Dal 23 al 26 settembre Port Hercule ospiterà la 35ª edizione del Monaco Yacht Show, uno degli appuntamenti internazionali di riferimento per il settore della grande nautica. Il salone riunirà i principali protagonisti del comparto e presenterà una selezione di superyacht, innovazioni e nuove tendenze.

Posto sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II, il Monaco Yacht Show dedicherà inoltre spazio alle soluzioni orientate verso una nautica più sostenibile e responsabile.

Monaco Business e Luxe Pack Monaco

Venerdì 18 settembre, al Sea Club del Méridien Beach Plaza, è in programma la 14ª edizione di “Monaco Business”, evento B2B dedicato al tessuto imprenditoriale del Principato. La giornata sarà un’occasione di incontro e confronto tra imprenditori e professionisti, con approfondimenti sulle caratteristiche dell’economia monegasca, sulle sfide attuali e sulle opportunità per lo sviluppo delle attività.

Dal 28 al 30 settembre il Grimaldi Forum ospiterà invece Luxe Pack Monaco, salone internazionale dedicato al packaging di lusso. La manifestazione riunirà gli operatori del settore e presenterà innovazioni nel design, nelle tecnologie e nelle soluzioni di imballaggio sostenibile.

Le mostre da visitare

Al Palais Princier sarà possibile visitare fino al 25 settembre “Mariage du siècle”, esposizione dedicata alla storica settimana di celebrazioni del matrimonio di Grace Kelly e del Principe Ranieri III. Il percorso ripercorre protagonisti, luoghi, momenti significativi e retroscena di quell’evento, dall’arrivo di Grace Kelly a Monaco fino alla partenza della coppia per il viaggio di nozze.

Alla Villa Paloma, sede del Nouveau Musée National de Monaco, prosegue fino al 3 gennaio 2027 “Victor Brauner, L’Aventure magique”. La mostra riunisce oltre 160 opere e ripercorre la carriera dell’artista surrealista, attraverso un universo caratterizzato da simboli, mitologie, metamorfosi e immagini legate alla magia e al mistero.

Il Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco propone fino al 15 ottobre “De Toumaï à Sapiens”, esposizione pedagogica, interattiva e riccamente illustrata dedicata all’origine e all’evoluzione della nostra specie, dai primi bipedi fino a Homo sapiens, passando per Lascaux e arrivando al tema dell’intelligenza artificiale.

Fino al 15 dicembre sarà inoltre visitabile “Magies d’ailleurs”, mostra che approfondisce il ruolo dei rituali nel rapporto dell’essere umano con l’ignoto e il caos. Gesti, oggetti e figure spirituali vengono presentati come elementi attraverso i quali le società hanno organizzato la propria relazione tra dimensione profana e sfera sacra.

Al Chapiteau de Fontvieille prosegue fino al 13 settembre la 7ª edizione del Salon international d’art contemporain art3f Monaco. La manifestazione riunisce artisti e gallerie e propone al pubblico opere di pittura, scultura, fotografia e altre forme di arte contemporanea, favorendo il dialogo diretto tra visitatori, artisti e professionisti.

Al Pavillon Bosio, dal 2 al 4 ottobre, sarà presentato “Garden Club #6 - Et si le soleil était bleu, est-ce qu’on le verrait ?”. L’esposizione riunirà studenti e artisti invitati attorno ai temi del riciclo, del riutilizzo e dell’assemblaggio, attraverso sculture, installazioni e performance.

Calcio: Monaco contro Lens

Venerdì 18 settembre, alle 20.45, lo Stade Louis-II sarà teatro della sfida di Ligue 1 tra Monaco e Lens, valida per il campionato francese di calcio.

Con questo programma, il Principato si prepara a vivere una seconda metà di settembre caratterizzata da un’offerta particolarmente diversificata, che spazia dalla cultura all’arte contemporanea, dalla musica alla nautica, dagli incontri professionali alle iniziative dedicate ai giovani e alle famiglie, fino al grande appuntamento sportivo dello Stade Louis-II.