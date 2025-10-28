Monaco ospita i World Caviar Awards 2025: il Campionato Mondiale del Caviale allo Yacht Club

«Il segreto è stato creare un progetto credibile, trasparente e portatore di valori comuni: la passione per il prodotto, il rispetto del savoir-faire e la volontà di condividerlo con i consumatori.»

— Laurent Morin, fondatore dei WORLD CAVIAR AWARDS

Sotto l’Alto Patrocinio di Sua Altezza la Principessa Yasmine Murat, Principessa di Pontecorvo, questo appuntamento di portata internazionale riflette il raffinamento e l’eccellenza del Principato, mettendo in luce il carattere lussuoso del caviale, prodotto intimamente legato alle grandi tradizioni gastronomiche e culturali, ma che questo campionato desidera anche far conoscere a un pubblico più ampio.

Dopo una prima edizione nell’ottobre 2024 nella splendida cornice del Saint- Émilion Grand Barrail, l’evento torna più ambizioso che mai e approda per la prima volta a Monaco. Oltre al suo scenario d’eccezione, l’organizzazione dei World Caviar Awards nel Principato assume un significato particolare.

«Organizzare questa seconda edizione qui significa oﬀrire al caviale un palcoscenico prestigioso, accessibile a un pubblico cosmopolita, e raﬀorzare i legami tra tradizione, innovazione e raffinatezza», sottolinea Laurent Morin.

Simbolo universale dell’eccellenza culinaria, il caviale sarà celebrato in tutte le sue sfaccettature durante una competizione che mira a valorizzare il prodotto, i suoi artigiani e la ricchezza della sua diversità.

«Il caviale è un prodotto d’eccezione per la sua rarità, la sua storia e l’emozione che riesce a suscitare. La sua produzione richiede pazienza, maestria e rigore, ed è per questo che è così prezioso. Il suo consumo è sempre stato associato alle corti reali e alle grandi tavole, raﬀorzandone il prestigio. Una degustazione di caviale, qualunque ne sia l’origine, diventa un’esperienza sensoriale unica», spiega l’organizzatore, ricordando anche la sua esperienza personale:

«Da oltre quindici anni vivo nel mondo del caviale, in vari ambiti. Per me non è solo una prelibatezza di lusso, ma un incontro tra un savoir-faire ancestrale, una storia culturale e un’avventura gustativa che resta impressa nella memoria di chi la vive.»

La competizione

Al centro del concorso, una degustazione alla cieca riunirà una selezione dei migliori caviali del mondo, con partecipanti provenienti da 20 paesi diversi: Russia, Iran, Francia, Italia, Cina, Stati Uniti…

«Le loro tecniche, i loro territori e le loro visioni arricchiscono questo prodotto nel corso degli anni. Mi sembrava essenziale creare una piattaforma comune per confrontarli nelle loro specificità e farli dialogare attorno a un evento dedicato», precisa Laurent Morin.

Ogni caviale sarà degustato a porte chiuse e in modo anonimo, in condizioni rigorosamente identiche — temperatura, dosaggio, contenitore anonimo — per garantire totale imparzialità.

La giuria, composta da grandi chef stellati, esperti gastronomici, personalità di prestigio e membri della famiglia principesca, valuterà ogni caviale individualmente e senza consultarsi, sotto il controllo di due ufficiali giudiziari.

I punteggi assegnati determineranno la classifica finale e i caviali più eccezionali dell’anno, suddivisi in due categorie:

• Fattorie (Fermes): produttori che allevano i pesci e realizzano direttamente il loro caviale.

• Negozianti/Affinatori: professionisti che selezionano il caviale nelle fattorie, lo affinano e lo rivendono.

(Una giuria per categoria.)

«Ogni caviale sarà valutato secondo criteri precisi: aspetto, consistenza, equilibrio, persistenza gustativa…»

«Offrire una vetrina internazionale ai produttori» — Laurent Morin

Oltre alla competizione, l’evento proporrà una vera esperienza gastronomica. Gli ospiti potranno partecipare a un cocktail di prestigio, con degustazioni di prodotti d’eccezione, seguito da una cena 100% caviale a dieci mani, ideata da grandi chef appositamente per la serata — un momento esclusivo riservato a 220 invitati privilegiati.

«Il caviale non è più riservato solo a un’élite. Grazie alla creatività degli chef, oggi è considerato un ingrediente a pieno titolo nell’alta cucina, pur conservando la sua aura di rarità.»

I World Caviar Awards vogliono sottolineare la pluralità di un prodotto universale, che si esprime attraverso diverse tecniche di produzione, visioni e savoir-faire.

Ogni caviale racconta una storia, offre una palette di sapori unica e rivela la cultura delle sue origini.

«Organizzare un evento del genere significa oﬀrire una vetrina internazionale ai produttori, come già avviene per il vino o il formaggio», prosegue il fondatore.

Riunire attorno a uno stesso tavolo i più grandi produttori ed esperti internazionali permette non solo di eleggere i migliori caviali, ma anche di valorizzare un patrimonio gastronomico raffinato.

Valori che si sposano perfettamente con la terra che ospita questo campionato del mondo.

«Monaco si è imposta come un’evidenza. È un Paese che incarna e rappresenta un certo art de vivre. Portare qui un progetto simile è un vero motivo d’orgoglio.»

Il 6 novembre prossimo, il Principato si affermerà così come la capitale mondiale del caviale, per una giornata all’insegna della storia, del prestigio, della scoperta e dell’eccellenza.