Una Lezione di Stile dal Club di Monaco, guidato da Mitrano

Francesco Mitrano Presidente del Polo Club di Montecarlo, e fondatore della Federazione Monegasca, internazionalmente riconosciuta, membro della FIP (Federazione Internazionale Polo), è impegnato in queste settimane a presentare in momenti e salotti esclusivi un programma di iniziative che consolida il livello internazionalmente riconosciuto. Francesco Mitrano da tempo guida la crescita della pratica sportiva del Polo nel Principato. E non solo. Con passione e dedizione ha saputo consolidare la Federazione di Monaco come punto di riferimento di eventi esclusivi che si distinguono per sport, eleganza e il lifestyle di Montecarlo, portando nel Principato personalità e squadre di giocatori e vip da tutto il mondo. E la linea sottile che separa gare sportive e business networking è sempre più sottile quando chi programma incontri e contesti ha la classe l'esperienza e il buon gusto di Francesco Mitrano.

Dalla Mostra Cinematografica di Venezia ai Sindaci francesi della Costa Azzurra, dal Principato di Monaco alla Presidenza del Coni in una settimana Mitrano punta a condividere progetti e sfide di cui al momento annuncia con Chicco Schettino patron di Valcastello Polo Club, a San Candido nelle splendidi Dolomiti la suggestiva Montecarlo Winter Polo Cup in programma dal 29 al 31 gennaio 2027. Ma pare che qualcosa bolle in pentola anche a ottobre. E allora attendiamo per sabato prossimo un incontro che si annuncia interessante con alcuni esponenti di Club di Polo svizzeri.