Monaco svela i percorsi ufficiali della Vuelta 2026: un nuovo capitolo nella storia del ciclismo mondiale (VIDEO)

A dieci mesi dal Grand Départ della Vuelta 2026, il Comitato di pilotaggio Vuelta 2026 ha svelato ufficialmente i percorsi in Principato di Monaco di questo evento sportivo di risonanza internazionale, che segnerà uno dei momenti più importanti dell’anno prossimo.

Dopo aver ospitato il Giro d’Italia nel 1966 e il Grand Départ del Tour de France nel 2009, Monaco si prepara a vivere nuovamente al ritmo del grande ciclismo, diventando così l’unica città al mondo ad aver dato il via ai tre Grandi Giri.

Durante la presentazione ufficiale, S.A.S. il Principe Alberto II ha sottolineato il valore simbolico dell’evento:

«Attraverso questa manifestazione sportiva abbiamo l’opportunità di mostrare al mondo un altro volto del nostro Paese, orientato verso la promozione dello sport popolare nel suo senso più nobile. Accogliere la Vuelta è molto più che una celebrazione dello sport e delle sue performance: è un simbolo di apertura e di irradiazione per il nostro Paese che, lo ricordo, nel 2025 è Capitale Mondiale dello Sport.»

A sua volta, S.E. Christophe Mirmand, Ministro di Stato, ha ricordato:

«Siamo a 300 giorni dal Grand Départ della Vuelta 2026, e Monaco si appresta a scrivere una nuova pagina della sua intensa e brillante storia sportiva.»

Il Direttore Generale della Vuelta, Javier Guillén, ha aggiunto:

«Monaco è sinonimo di eccellenza sportiva e di capacità organizzativa. Alcuni degli eventi più prestigiosi al mondo si svolgono qui, con il Gran Premio di Formula 1 come gioiello della corona. Lanciare la Vuelta in questo scenario è al tempo stesso un onore e una garanzia di successo per tutti.»

Le celebrazioni inizieranno giovedì 20 agosto 2026 con la presentazione ufficiale delle squadre, preludio a quattro giorni di manifestazioni dedicate al ciclismo.

Momento culminante sarà la cronometro individuale di 9,6 chilometri, in programma sabato 22 agosto, con partenza dalla Place du Casino.

Il percorso, interamente disegnato nelle strade del Principato, metterà in risalto i luoghi più iconici di Monaco: la Place du Casino con l’Hôtel de Paris e il Café de Paris, il quartiere des Moulins, la celebre curva Fairmont, il Larvotto, i porti di Hercule e Fontvieille, il Chapiteau du Cirque (che i corridori attraverseranno), il Stade Louis II e il rettilineo del Gran Premio di Formula 1, dove sarà posto l’arrivo.

La seconda tappa, domenica 23 agosto, avrà il via simbolico dalla Place du Palais Princier e il via reale dal Jardin Exotique, da cui i corridori si lanceranno in direzione della Francia.

Durante la cerimonia è avvenuto anche il passaggio di testimone simbolico con l’Italia, che ha ospitato la partenza della Vuelta 2025, rafforzando lo spirito di cooperazione sportiva tra i due Paesi.

Il video del percorso della cronometro individuale è disponibile: