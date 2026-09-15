Come si pianifica una mastoplastica additiva: anatomia, tessuti e proporzioni

Parlare semplicemente di aumento del seno, tuttavia, non permette di comprendere fino in fondo come venga pianificato l'intervento. La scelta della protesi, infatti, rappresenta soltanto uno degli elementi da prendere in considerazione. Anatomia del torace, dimensioni della mammella, qualità della pelle, spessore dei tessuti, posizione del solco sottomammario, eventuali asimmetrie e proporzioni complessive del corpo contribuiscono alla definizione del progetto chirurgico.

Per questo motivo non esiste una soluzione identica per tutte le pazienti. Durante la pianificazione di una mastoplastica additiva a Milano, la valutazione delle caratteristiche fisiche individuali consente al chirurgo di stabilire volume e caratteristiche delle protesi, sede di posizionamento e accesso chirurgico più appropriati per il singolo caso. L'obiettivo non consiste semplicemente nell'aumentare una taglia, ma nel ricercare un risultato coerente con l'anatomia e con le proporzioni della persona.

La valutazione anatomica prima della mastoplastica additiva

La pianificazione di una mastoplastica additiva comincia dall'analisi anatomica. Il chirurgo valuta il torace e le mammelle considerando una serie di parametri che possono influenzare tanto la scelta della protesi quanto la tecnica utilizzata.

La larghezza della base mammaria costituisce, per esempio, un riferimento importante. Una protesi deve essere scelta tenendo conto dello spazio anatomico disponibile e delle caratteristiche del torace. Concentrarsi esclusivamente sul volume espresso in centimetri cubici rischierebbe di offrire una rappresentazione incompleta: protesi dello stesso volume possono avere larghezze, proiezioni e forme differenti.

Anche la conformazione del torace deve essere considerata. Larghezza del busto, forma della gabbia toracica, distanza tra le mammelle e posizione naturale del seno contribuiscono a determinare l'effetto finale dell'intervento.

A questi parametri si aggiunge la valutazione di eventuali asimmetrie. È del tutto normale che i due seni non siano perfettamente identici. In alcuni casi, però, la differenza di volume, posizione o forma è più evidente e può diventare uno degli elementi da considerare nella pianificazione della chirurgia mammaria.

Perché la qualità dei tessuti è così importante

Un altro elemento fondamentale riguarda i tessuti che dovranno accogliere e coprire la protesi. La quantità di tessuto mammario presente, lo spessore del tessuto sottocutaneo, l'elasticità della cute e le caratteristiche della ghiandola possono condizionare le possibilità chirurgiche.

Una paziente con una buona copertura tissutale presenta condizioni anatomiche differenti rispetto a una persona molto magra e con tessuti sottili. Di conseguenza, anche la scelta del piano nel quale collocare la protesi può cambiare.

La qualità della pelle è altrettanto importante. Gravidanze, allattamento, variazioni importanti di peso, età e caratteristiche individuali possono modificare elasticità e capacità di sostegno dei tessuti. Il chirurgo deve quindi valutare non soltanto quale volume si desidera ottenere, ma anche come i tessuti esistenti potranno adattarsi alla nuova forma del seno.

Quando è presente una ptosi mammaria significativa, cioè un abbassamento del seno, l'inserimento di una protesi potrebbe non essere sufficiente per ottenere la correzione desiderata. In determinati casi può essere necessario valutare l'associazione con una mastopessi, intervento finalizzato al sollevamento e al rimodellamento del seno.

Come vengono scelte le protesi mammarie

La scelta delle protesi per la mastoplastica additiva non riguarda soltanto la loro dimensione. Esistono dispositivi differenti per forma, proiezione e altre caratteristiche e la selezione viene effettuata in relazione all'anatomia della paziente e al risultato che si intende perseguire.

Uno degli errori più comuni nell'immaginare la mastoplastica additiva è pensare al risultato esclusivamente in termini di "taglia". Nella pianificazione chirurgica il ragionamento è necessariamente più articolato.

Il volume deve essere messo in relazione con la larghezza della mammella e del torace, mentre la proiezione indica quanto la protesi contribuisce a sviluppare il seno anteriormente. Due impianti con un volume simile possono quindi produrre effetti diversi proprio perché distribuiscono quel volume in maniera differente.

Anche la forma della protesi entra nella valutazione. La scelta viene effettuata dal chirurgo considerando il seno di partenza, la struttura corporea, la quantità di tessuto disponibile e le aspettative della paziente.

Sottoghiandolare, sottomuscolare o dual plane?

Un altro passaggio fondamentale nella pianificazione della mastoplastica additiva riguarda il piano di posizionamento della protesi mammaria.

Nel posizionamento sottoghiandolare, la protesi viene collocata sotto la ghiandola mammaria e sopra il muscolo pettorale. Nel posizionamento sottomuscolare viene invece inserita più profondamente rispetto al muscolo. Esiste inoltre la tecnica dual plane, nella quale la protesi si trova parzialmente sotto il muscolo pettorale e parzialmente in rapporto con la ghiandola mammaria.

Non esiste un piano universalmente indicato per tutte le pazienti. La decisione dipende dalle caratteristiche anatomiche e dei tessuti, dal tipo di protesi e dagli obiettivi definiti durante la valutazione preoperatoria.

In alcuni casi è inoltre possibile associare l'inserimento della protesi al lipofilling, cioè all'utilizzo di tessuto adiposo autologo opportunamente prelevato e trattato. Anche l'eventuale ricorso a una tecnica combinata deve essere valutato individualmente.

Proporzioni corporee e risultato della mastoplastica

Uno degli obiettivi della pianificazione è inserire il nuovo volume mammario all'interno delle proporzioni generali del corpo. Altezza, struttura del torace, larghezza delle spalle, caratteristiche del busto e conformazione mammaria contribuiscono alla percezione complessiva del risultato.

Per questa ragione lo stesso volume protesico può apparire molto diverso su due persone. La scelta non dovrebbe quindi essere interpretata come la ricerca di un numero standard, ma come parte di una valutazione tridimensionale delle proporzioni.

Anche le aspettative personali hanno un ruolo importante. Alcune pazienti desiderano un cambiamento contenuto, altre cercano un aumento più evidente. Durante la visita preoperatoria è necessario mettere queste aspettative in relazione con ciò che l'anatomia consente di realizzare e con le implicazioni delle diverse opzioni chirurgiche.

La pianificazione serve proprio a trovare un equilibrio tra desiderio della paziente, caratteristiche dei tessuti e possibilità tecniche.

Incisione e accesso chirurgico

Oltre alla protesi e al suo posizionamento, deve essere stabilita anche la via di accesso. Le incisioni utilizzate nella mastoplastica additiva possono essere effettuate in sedi differenti, tra cui il solco sottomammario, la regione periareolare o, in determinati casi, l'ascella.

La scelta della sede dell'incisione dipende da diversi fattori e viene effettuata dal chirurgo sulla base della tecnica prevista e delle caratteristiche individuali.

La posizione della cicatrice costituisce comprensibilmente uno degli aspetti sui quali le pazienti richiedono maggiori informazioni durante la visita. È importante ricordare che ogni intervento chirurgico comporta cicatrici e che la loro evoluzione può variare da persona a persona.

Il ruolo della visita preoperatoria

La visita specialistica rappresenta quindi una fase essenziale della mastoplastica additiva. È in questo momento che desideri e aspettative vengono confrontati con le caratteristiche anatomiche effettive.

Il chirurgo può valutare dimensioni e forma delle mammelle, qualità dei tessuti, posizione del complesso areola-capezzolo, eventuale ptosi, asimmetrie, conformazione toracica e proporzioni corporee. Su queste informazioni viene costruito il progetto chirurgico.

La visita serve inoltre ad affrontare gli aspetti medici dell'intervento, l'anamnesi, gli esami necessari, le modalità dell'operazione, il decorso postoperatorio, le cicatrici e i possibili rischi e complicanze. Come per qualsiasi procedura chirurgica, infatti, la mastoplastica additiva richiede una valutazione specialistica individuale e un consenso realmente informato.

Una mastoplastica additiva progettata sulla singola anatomia

Pianificare una mastoplastica additiva significa dunque considerare il seno come parte di un sistema anatomico più ampio. Non basta scegliere una protesi o stabilire preventivamente un volume desiderato: occorre capire come quel dispositivo interagirà con torace, ghiandola mammaria, muscolo, cute e tessuti di copertura.

Anatomia, qualità dei tessuti e proporzioni corporee diventano così i principali riferimenti nella progettazione dell'intervento. La scelta della protesi, del piano di posizionamento e della tecnica chirurgica deriva dalla combinazione di questi elementi e deve essere effettuata caso per caso.

È proprio la personalizzazione a distinguere la pianificazione chirurgica da un approccio standardizzato. Due pazienti che desiderano apparentemente lo stesso aumento di volume possono avere caratteristiche anatomiche completamente diverse e richiedere protesi, tecniche e strategie differenti. La valutazione specialistica permette quindi di definire un percorso coerente con il corpo della singola persona e di discutere in maniera realistica obiettivi, possibilità e limiti dell'intervento.















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