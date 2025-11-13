Quattro nuovi sacerdoti accolti dalla Diocesi di Monaco

La Diocesi di Monaco ha accolto quest’estate quattro nuovi sacerdoti, destinati a supportare le attività pastorali e parrocchiali della comunità monégasca. L’annuncio ufficiale è stato pubblicato sul sito della diocesi.Con l’arrivo di questi nuovi collaboratori, la Diocesi conferma il suo impegno a sostenere la vita religiosa e la partecipazione dei fedeli nel Principato.
giovedì 13 novembre
mercoledì 12 novembre
