13 novembre 2025

Quattro nuovi sacerdoti accolti dalla Diocesi di Monaco

L’estate 2025 segna l’arrivo di nuovi presbiteri per rafforzare la presenza pastorale nel Principato.

Cattedrale di Monaco: situata nel cuore del Principato, è la chiesa principale della Diocesi di Monaco, luogo di culto, preghiera e celebrazioni liturgiche guidate dall’arcivescovo.

La Diocesi di Monaco ha accolto quest’estate quattro nuovi sacerdoti, destinati a supportare le attività pastorali e parrocchiali della comunità monégasca. L’annuncio ufficiale è stato pubblicato sul sito della diocesi.

Con l’arrivo di questi nuovi collaboratori, la Diocesi conferma il suo impegno a sostenere la vita religiosa e la partecipazione dei fedeli nel Principato.

 

Redazione

