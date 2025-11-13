 / Eventi

C’EST MAGNIFIQUE ! Roberto Alagna in concerto all'Opéra de Monte-Carlo

Lunedì 1° dicembre 2025, alle ore 20, l’Opéra de Monte-Carlo avrà il grande onore di accogliere Roberto Alagna per un concerto unico: C’est magnifique!

C’est magnifique! ©Marco Borrelli.

Sotto la direzione musicale di José Pick, questo programma d’eccezione unirà celebri arie d’opera, canzoni napoletane e melodie dal profondo lirismo — offrendo al pubblico un autentico viaggio musicale.

Lunedì 1° dicembre 2025, alle ore 20:00, il tenore Roberto Alagna si esibirà all’Opéra de Monte-Carlo – Salle Garnier, accompagnato dal Coro dell’Opéra de Monte-Carlo e dalla Golden Pick Orchestra, diretti da José Pick e Stefano Visconti.

Con l’avvicinarsi delle festività, l’evento metterà in risalto la rara autenticità di una voce che da oltre trent’anni emoziona appassionati d’opera e spettatori di tutto il mondo.

Visita la pagina dedicata a C'est magnifique! sul sito ufficiale dell'Opéra de Monte-Carlo

https://www.opera.mc/fr/saisons/25-26/c-est-magnifique 

