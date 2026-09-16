The 50 Best Hotels 2026: Hôtel de Paris Monte-Carlo, ancora una volta tra i migliori hotel del mondo (Foto)

I principali professionisti del turismo e dell'ospitalità di lusso si sono riuniti il 15 settembre alle Salles du Carrousel di Parigi per la cerimonia della quarta edizione di 50 Best Hotels 2026. Sono stati svelati i 50 migliori hotel del mondo, con Hôtel de Paris Monte-Carlo al 40° posto.

Louis Starck, General Manager di Hôtel de Paris Monte-Carlo, ha partecipato alla cerimonia insieme a Vincent Chasseignaux, Hotel Manager.

Già riconosciuto la scorsa estate da La Liste 2026, che classifica i 1.000 migliori hotel del mondo, Hôtel de Paris Monte-Carlo ha confermato ancora una volta l'impegno verso l'Eccellenza che lo contraddistingue. Costruito nel 1864, il palazzo monegasco, con la sua architettura Belle Époque, è un autentico gioiello dell'industria alberghiera.

Idealmente situato in Place du Casino, vicino al Casino de Monte-Carlo, alle Thermes Marins Monte-Carlo e all'Opéra Monte-Carlo, l'hotel vanta quattro stelle Michelin, assegnate a Le Louis XV-Alain Ducasse*** e Le Grill*.

A completare la ricca proposta gastronomica sono Em Sherif Monte-Carlo e i suoi sapori libanesi, Le Bar Américain e la sua raffinata atmosfera jazz, nonché Cedric Grolet Monte-Carlo, con le sue creazioni originali e golose nel cuore del Patio.

Ristrutturato nel 2019 dopo cinque anni di lavori, l'hotel dispone di 206 camere e suite, tra cui eccezionali Diamond Suites come la Diamond Suite Prince Rainier III e la Diamond Suite Princesse Grace. Infine, le Caves de l'Hôtel de Paris, costruite nel 1874 a una profondità di 12 metri, custodiscono oltre 300.000 bottiglie e più di 11.000 referenze distribuite su 1.500 m². Le cantine vinicole alberghiere più grandi del mondo hanno ricevuto a giugno 2026 il "Best of Award of Excellence" di Wine Spectator's 2026, a conferma della qualità e della profondità della selezione di vini qui custodita.

Questo ultimo riconoscimento assegnato a Hôtel de Paris Monte-Carlo valorizza ancora una volta tutto il lavoro svolto quotidianamente dal palazzo e dai suoi team, da oltre 160 anni.