Quando il lusso diventa personale: l’esperienza proposta da THEBS

Il prezzo o la notorietà di una firma non bastano, da soli, a rendere significativo un acquisto. Nel segmento luxury entra in gioco una componente molto più individuale: la capacità di riconoscere un capo che corrisponda alle proprie abitudini, un accessorio destinato a essere utilizzato realmente oppure una nuova proposta capace di trovare posto accanto a ciò che già si indossa. La qualità della scelta diventa così parte integrante dell’esperienza.

Su questa dimensione personale si sviluppa THEBS, progetto italiano dedicato alla moda di alta gamma che rende accessibili online le proposte provenienti da una rete di boutique multibrand specializzate.

Non un solo percorso per arrivare al prodotto giusto

L’assortimento permette di iniziare la ricerca da punti molto differenti. Il catalogo comprende oltre 60.000 articoli e più di 800 marchi, offrendo la possibilità di seguire una maison conosciuta, concentrarsi su una determinata categoria oppure esplorare proposte meno abituali.

Firme come Valentino Garavani, Maison Margiela, Dolce & Gabbana, Golden Goose, Chloé ed Etro contribuiscono a definire un insieme nel quale convivono interpretazioni differenti del luxury fashion. L’ampiezza assume quindi valore soprattutto quando consente al cliente di restringere progressivamente il campo sulla base delle proprie preferenze.

Il guardaroba si costruisce anche attraverso esigenze concrete

Una scelta può nascere semplicemente dall’arrivo di temperature diverse. Con l’avvicinarsi dei mesi più freschi, la selezione femminile riporta naturalmente l’attenzione su cappotti, cardigan, maglieria e giacche, mentre i trench donna firmati rappresentano una soluzione adatta alla fase di passaggio in cui occorre proteggersi dal clima senza ricorrere ancora ai capispalla più pesanti.

Abiti, denim, gonne, borse e articoli di pelletteria ampliano il quadro, mentre sneakers, décolleté, mocassini, stivaletti e altre calzature consentono di completare il guardaroba seguendo occasioni e preferenze differenti.

Per l’uomo, invece, camicie, blazer, pantaloni, polo e knitwear permettono di articolare la proposta tra quotidianità e contesti più formali. Cappotti e giacche affrontano il cambio di stagione sul fronte outerwear, mentre derby, stringate, sneakers e mocassini introducono ulteriori possibilità nella scelta delle calzature.

Dietro l’assortimento, la competenza delle boutique

La costruzione di questa offerta è legata a Camera Buyer Italia e alla partecipazione di oltre 100 boutique indipendenti. Esperienze sviluppate nel retail specializzato confluiscono così nell’ambiente digitale, mantenendo un collegamento diretto con operatori che conoscono collezioni, marchi e dinamiche del settore.

Anche la provenienza degli articoli riflette tale impostazione. Il sigillo The Best Shops® accompagna i prodotti proposti attraverso il network e ne certifica autenticità e origine verificata, offrendo un riferimento riconoscibile a chi acquista moda di fascia alta online.

Un servizio che accompagna la scelta fino alla consegna

L’esperienza di THEBS si estende a una clientela distribuita in oltre 80 Paesi, con una piattaforma disponibile in sette lingue. Pagamenti protetti sostengono la fase dell’ordine, corrieri specializzati gestiscono le spedizioni e il reso può essere richiesto entro 14 giorni.

Il lusso diventa personale proprio quando smette di essere una definizione astratta e incontra esigenze, gusti e occasioni reali. THEBS porta questa prospettiva in un assortimento internazionale sostenuto dalla competenza delle boutique: un contesto nel quale la varietà non rappresenta il punto d’arrivo, ma lo strumento attraverso cui ciascuno può individuare ciò che merita davvero di entrare nel proprio guardaroba.

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