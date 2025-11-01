 / Altre notizie

Altre notizie | 01 novembre 2025, 19:00

Nizza si mobilita: una grande raccolta di giocattoli per regalare un sorriso a Natale

Dal 3 novembre al 18 dicembre 2025, 14 centri AnimaNice e tutte le scuole dell’infanzia cittadine partecipano all’iniziativa solidale a favore dei bambini più fragili

Nizza si mobilita: una grande raccolta di giocattoli per regalare un sorriso a Natale

In vista del Natale, la città di Nizza rinnova il suo impegno a sostegno dei più piccoli. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale e il CFA Métropole Nice Côte d’Azur organizzano una vasta raccolta di giocattoli, nuovi o in ottime condizioni, da destinare ai bambini seguiti da diverse associazioni benefiche del territorio.

L’iniziativa, avviata ormai da oltre dieci anni, coinvolgerà 14 centri AnimaNice e l’intera rete delle crèches comunali, distribuite su tutto il territorio cittadino, per garantire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini.

Dove e quando donare
Ecco i punti di raccolta, le date e le associazioni destinatarie:

Centri AnimaNice Django Reinhardt, Saint-Pancrace, Saint-Isidore, Notre-Dame, La Madeleine Richard Scoffier e tutte le crèches comunali

  • Dal 3 novembre al 15 dicembre
  • A favore dell’associazione Tous avec Hugo
  • I doni saranno destinati ai reparti pediatrici del CHU di Nice: i giocattoli devono essere rigorosamente nuovi.
  • Possibile consegna anche il 22 novembre presso lo stand del CFA Métropole Nice Côte d’Azur al Salon de l’Étudiant.

Centri AnimaNice Fabron, La Costière, Saint-Antoine, Sainte-Marguerite

  • Dal 3 novembre al 15 dicembre
  • A sostegno de Les Blouses Roses

Centri AnimaNice Cimiez, La Maioun dóu Rai

  • Dal 4 al 15 dicembre
  • A favore del Secours Populaire Français

Centro AnimaNice Caucade

  • Dal 3 novembre al 15 dicembre
  • Beneficiarie le associazioni ALANN e Partage ton Talent

Centro AnimaNice Gorbella

  • Dal 3 novembre al 18 dicembre
  • A favore dell’associazione ALANN

Centro AnimaNice Costanzo

  • Dal 3 novembre all’8 dicembre
  • A sostegno della Fondation de Nice

Grazie alla generosità dei cittadini, ogni Natale l’iniziativa permette a centinaia di bambini di vivere momenti di festa più sereni.

Una semplice donazione può trasformarsi in un dono prezioso: un sorriso in più sotto l’albero.


Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium