Nizza si mobilita: una grande raccolta di giocattoli per regalare un sorriso a Natale

In vista del Natale, la città di Nizza rinnova il suo impegno a sostegno dei più piccoli. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale e il CFA Métropole Nice Côte d’Azur organizzano una vasta raccolta di giocattoli, nuovi o in ottime condizioni, da destinare ai bambini seguiti da diverse associazioni benefiche del territorio.



L’iniziativa, avviata ormai da oltre dieci anni, coinvolgerà 14 centri AnimaNice e l’intera rete delle crèches comunali, distribuite su tutto il territorio cittadino, per garantire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini.



Dove e quando donare

Ecco i punti di raccolta, le date e le associazioni destinatarie:



Centri AnimaNice Django Reinhardt, Saint-Pancrace, Saint-Isidore, Notre-Dame, La Madeleine Richard Scoffier e tutte le crèches comunali

Dal 3 novembre al 15 dicembre

A favore dell’associazione Tous avec Hugo

I doni saranno destinati ai reparti pediatrici del CHU di Nice: i giocattoli devono essere rigorosamente nuovi.

Possibile consegna anche il 22 novembre presso lo stand del CFA Métropole Nice Côte d’Azur al Salon de l’Étudiant.

Centri AnimaNice Fabron, La Costière, Saint-Antoine, Sainte-Marguerite

Dal 3 novembre al 15 dicembre

A sostegno de Les Blouses Roses

Centri AnimaNice Cimiez, La Maioun dóu Rai

Dal 4 al 15 dicembre

A favore del Secours Populaire Français

Centro AnimaNice Caucade

Dal 3 novembre al 15 dicembre

Beneficiarie le associazioni ALANN e Partage ton Talent

Centro AnimaNice Gorbella

Dal 3 novembre al 18 dicembre

A favore dell’associazione ALANN

Centro AnimaNice Costanzo

Dal 3 novembre all’8 dicembre

A sostegno della Fondation de Nice

Grazie alla generosità dei cittadini, ogni Natale l’iniziativa permette a centinaia di bambini di vivere momenti di festa più sereni.

Una semplice donazione può trasformarsi in un dono prezioso: un sorriso in più sotto l’albero.





