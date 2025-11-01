Nizza si mobilita: una grande raccolta di giocattoli per regalare un sorriso a Natale

In vista del Natale, la città di Nizza rinnova il suo impegno a sostegno dei più piccoli. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale e il CFA Métropole Nice Côte d’Azur organizzano una vasta raccolta di giocattoli, nuovi o in ottime condizioni, da destinare ai bambini seguiti da diverse associazioni benefiche del territorio.
L’iniziativa, avviata ormai da oltre dieci anni, coinvolgerà 14 centri AnimaNice e l’intera rete delle crèches comunali, distribuite su tutto il territorio cittadino, per garantire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini.
Dove e quando donare
Ecco i punti di raccolta, le date e le associazioni destinatarie:
Centri AnimaNice Django Reinhardt, Saint-Pancrace, Saint-Isidore, Notre-Dame, La Madeleine Richard Scoffier e tutte le crèches comunali
- Dal 3 novembre al 15 dicembre
- A favore dell’associazione Tous avec Hugo
- I doni saranno destinati ai reparti pediatrici del CHU di Nice: i giocattoli devono essere rigorosamente nuovi.
- Possibile consegna anche il 22 novembre presso lo stand del CFA Métropole Nice Côte d’Azur al Salon de l’Étudiant.
Centri AnimaNice Fabron, La Costière, Saint-Antoine, Sainte-Marguerite
- Dal 3 novembre al 15 dicembre
- A sostegno de Les Blouses Roses
Centri AnimaNice Cimiez, La Maioun dóu Rai
- Dal 4 al 15 dicembre
- A favore del Secours Populaire Français
Centro AnimaNice Caucade
- Dal 3 novembre al 15 dicembre
- Beneficiarie le associazioni ALANN e Partage ton Talent
Centro AnimaNice Gorbella
- Dal 3 novembre al 18 dicembre
- A favore dell’associazione ALANN
Centro AnimaNice Costanzo
- Dal 3 novembre all’8 dicembre
- A sostegno della Fondation de Nice
Grazie alla generosità dei cittadini, ogni Natale l’iniziativa permette a centinaia di bambini di vivere momenti di festa più sereni.
Una semplice donazione può trasformarsi in un dono prezioso: un sorriso in più sotto l’albero.