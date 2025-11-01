 / Altre notizie

Altre notizie | 01 novembre 2025, 08:00

Nizza alla portata di tutti: le visite guidate del mese di novembre (Foto)

Tante proposte, un calendario ricco. Le date, i costi e le modalità di prenotazione

Nizza, mare vivo. Fotografie di Silvia Azssin

Nizza, mare vivo. Fotografie di Silvia Azssin

Una bella idea, concedersi delle visite guidate alla città di Nizza. Una serie di proposte varie ed anche nuove rispetto a quelle proposte negli scorsi anni.

Questo il programma del mese di novembre 2025



Les incontournables
Vieux-Nice - Testimone della Storia ed erede delle tradizioni – Ogni martedì alle 14,30 e ogni venerdì alle 9,30 – Appuntamento: Centre du Patrimoine - Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly;

Quand Nice invente la Riviera - Una città nata dalla villeggiatura. Ogni giovedì ore 10 – Appuntamento: Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly



Les vagabondes
Des Fortifications à la place Royale -Martedì 25 novembre 2025 ore 14,30 – Appuntamento alla Crypte archéologique, place Toja.

Nizza e Matisse - Ricordare Matisse a Nizza: i luoghi che amava e che hanno potuto influenzare la sua arte. Appuntamento: davanti all’Hôtel Beau Rivage, 24 rue Saint-François-de-Paule. Date: 13 e 27 novembre.

La Torre Saint-François - L’antico campanile del convento dei Francescani, divenuto torre con orologio, offre un panorama unico a 360° su Nizza e le sue colline. Indirizzo: 2 rue de la Tour. Orari di apertura: sabato e domenica dalle 9:30 alle 13:00 (ultima salita alle 12:30) e dalle 14:00 alle 17:00 (ultima salita alle 16:30).

Crypte archéologique - Place Jacques-Toja – Ogni mercoledì, sabato e domenica ore 14 -15 e 16. Prenotazioni al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr.

Il Bellandarium - Grazie alla sua posizione privilegiata, la torre Bellanda offre una delle più belle vedute sulla Baia degli Angeli e racconta la storia millenaria della collina del Castello. 
Orari di apertura: Martedì, mercoledì e sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 - Ritrovo: Montée Lesage, collina del Castello.

L'Opéra di Nizza - Ricostruito dopo il terribile incendio del 1881, l'Opéra è un luogo di riferimento per l'arte lirica. Ingresso principale dell'Opéra (piazzale): 4-6 rue Saint-François-de-Paule. Orario: lunedì alle 14:30 - Non è possibile acquistare i biglietti sul posto, ma è possibile acquistarli presso il Centro del Patrimonio – Le Sénat o su vah.nice.fr.



Un site une heure
Théâtre National de Nice, salle des Fransciscains. Appuntamento  4 – 6 place Saint-François, lunedì 3 novembre

Consolato Generale d'Italia - Appuntamento: 72 boulevard Gambetta – Lunedì 17 novembre 2025 alle 10h . Prenotazione obbligatoria online su https://vah.nice.fr  o presso il Centro del Patrimonio – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly

Les Décors du Lac Restaurés - Appuntamento: 28 Avenue Valrose, Parc Valrose
Lunedì e venerdì alle 10h Durata: 1 h
Prenotazione obbligatoria online su https://vah.nice.fr  o presso il Centro del Patrimonio – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly

Hôtel du Couvent - Appuntamento in cima alla salita Rossetti, davanti al portale del Castello.
Venerdì 14, 21, 28 novembre alle 10.

EXPO -115°5, La Baie des Anges et L'évolution du paysage – Visita della mostra : tutti i lunedì alle 9,30. Ritrovo: Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly
Le quartier du port – Ogni martedì alle 9,30 – Appuntamento davanti alla statua di Charles-Félix, square Guynemer



Informazioni utili

  • Service Ville d’Art et d’Histoire - Centro del Patrimonio - il Senato - Rue Jules Gilly 14 – Vieux Nice - Telefono 04 92 00 41 90 - Ricevimento pubblico: lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Costi

  • Normale 6 euro
  • Ridotto 2,5 euro (studenti, anziani, disoccupati, disabili).



Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium