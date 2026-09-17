7ª Passeggiata di fine estate a La Turbie per sabato 19 settembre, cambia il luogo di partenza

La 7ª Passeggiata di fine estate, organizzata dal Club Fiat 500 Montecarlo, si svolgerà sabato 19 settembre 2026. Rispetto a quanto annunciato inizialmente, è stato modificato il luogo di partenza dell’evento.

La partenza non sarà infatti in Place de la Mairie, ma in Place Théodore de Banville, a La Turbie.

L’orario resta invariato: il ritrovo dei partecipanti è confermato alle ore 9.30.

Il cambiamento del luogo di partenza, indipendente dalla volontà dell’organizzazione, è stato comunicato all’ultimo momento. Gli organizzatori si scusano per la modifica e ringraziano partecipanti, partner e organi di stampa locali per la comprensione.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 19 settembre alle ore 9.30 in Place Théodore de Banville, a La Turbie, per la partenza della 7ª edizione della Passeggiata di fine estate.

L’evento, riservato alle Fiat 500, propone una giornata lungo le strade panoramiche della Riviera e dell’entroterra, con pause gastronomiche, scoperte culturali e momenti di convivialità.