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Eventi | 17 settembre 2026, 12:03

7ª Passeggiata di fine estate a La Turbie per sabato 19 settembre, cambia il luogo di partenza

Il ritrovo resta fissato alle ore 9.30, ma la partenza sarà effettuata in Place Théodore de Banville anziché in Place de la Mairie

7ª Passeggiata di fine estate a La Turbie per sabato 19 settembre, cambia il luogo di partenza

La 7ª Passeggiata di fine estate, organizzata dal Club Fiat 500 Montecarlo, si svolgerà sabato 19 settembre 2026. Rispetto a quanto annunciato inizialmente, è stato modificato il luogo di partenza dell’evento.

La partenza non sarà infatti in Place de la Mairie, ma in Place Théodore de Banville, a La Turbie.

L’orario resta invariato: il ritrovo dei partecipanti è confermato alle ore 9.30.

Il cambiamento del luogo di partenza, indipendente dalla volontà dell’organizzazione, è stato comunicato all’ultimo momento. Gli organizzatori si scusano per la modifica e ringraziano partecipanti, partner e organi di stampa locali per la comprensione.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 19 settembre alle ore 9.30 in Place Théodore de Banville, a La Turbie, per la partenza della 7ª edizione della Passeggiata di fine estate.

L’evento, riservato alle Fiat 500, propone una giornata lungo le strade panoramiche della Riviera e dell’entroterra, con pause gastronomiche, scoperte culturali e momenti di convivialità.

Redazione

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