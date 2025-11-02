 / Altre notizie

Boris Cyrulnik a Monte-Carlo: una riflessione sull’amore tra libertà e dipendenza

Il celebre neuropsichiatra francese presenta il suo nuovo libro e dialoga con il pubblico al Grimaldi Forum Monaco.

Il celebre neuropsichiatra e scrittore Boris Cyrulnik, figura di spicco della resilienza e del pensiero umanista contemporaneo, sarà a Monaco per una conferenza straordinaria dedicata al tema dell’amore e dei suoi molteplici volti.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 19.30 al Grimaldi Forum Monaco, con la conferenza-dibattito intitolata «L’Amour : Liberté ou Dépendance ?». L’evento, organizzato da MC5 Communication in collaborazione con il Groupe Marzocco, proporrà una riflessione profonda ma accessibile a tutti sui meccanismi affettivi che oscillano tra il desiderio di autonomia e il bisogno di attaccamento.

Prima della serata, alle ore 16.00 presso l’Hôtel Métropole Monte-Carlo, si terrà una conferenza stampa in occasione dell’uscita del nuovo libro di Cyrulnik, «Quand on tombe amoureux, on se relève attaché», un’opera che esplora con sensibilità e chiarezza ciò che ci lega, ci libera o, talvolta, ci imprigiona nelle relazioni amorose.

“Dovremo forse reinventare nuovi modi di amare per ritrovare la libertà del legame?” – si chiede l’autore, aprendo il dialogo su una delle esperienze più universali dell’essere umano.

La serata sarà arricchita da un momento simbolico ed emozionante, in omaggio al percorso e all’impegno di Boris Cyrulnik. I proventi dell’evento saranno devoluti alla Fondazione “Amore & Libertà” del Padre Matteo Galloni, a sostegno dei bambini bisognosi del Congo (www.amoreliberta.org), e alla SPA Monaco – Société Protectrice des Animaux et Abri de Monaco (www.spamonaco.mc).

Informazioni pratiche
Mercoledì 10 dicembre 2025
Ore 16.00 – Conferenza stampa – Hôtel Métropole Monte-Carlo
Ore 19.30 – Conferenza-debate – Grimaldi Forum Monaco
Ingresso: 20 €

Prenotazione obbligatoria per la conferenza stampa:
Tel. 06 03 49 49 39
contact.monaco@gmail.com 

 

