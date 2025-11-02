“Le Roi des Rois”: arriva in Francia il film d’animazione ispirato a Charles Dickens (VIDEO)

Un racconto universale di fede e umanità

Uscirà in Francia il 5 novembre 2025 “Le Roi des Rois”, un film d’animazione che promette di conquistare il cuore di grandi e piccoli. L’opera, distribuita da Saje Distribution, è ispirata a un racconto di Charles Dickens, nel quale il celebre scrittore inglese narra la vita di Gesù in modo semplice e profondo, così come l’avrebbe raccontata a suo figlio.

Con uno stile visivo poetico e una narrazione accessibile, “Le Roi des Rois” unisce arte, spiritualità e letteratura, offrendo una riflessione universale sui valori del Vangelo e sulla forza dell’amore e del perdono. Il film si distingue per la qualità della sua animazione e per la sensibilità con cui traduce sullo schermo il messaggio cristiano.

Un evento cinematografico da non perdere

Dopo il successo ottenuto negli Stati Uniti, dove il film è stato presentato in anteprima l’11 aprile 2025, l’uscita nelle sale francesi rappresenta un atteso appuntamento per il pubblico che ama il cinema d’ispirazione spirituale.

Attraverso la distribuzione di Saje Distribution, “Le Roi des Rois” conferma l’impegno del cinema contemporaneo nel promuovere storie capaci di nutrire l’anima e unire le generazioni.







