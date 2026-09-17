Giornate europee del patrimonio a Monaco: prenotazioni dal 25 settembre, bus gratuiti e parcheggi a 9 euro

Le Giornate europee del patrimonio rappresentano un’occasione per scoprire il Principato di Monaco anche attraverso soluzioni di mobilità pensate per facilitare gli spostamenti dei visitatori. Le prenotazioni apriranno venerdì 25 settembre alle ore 9.

In occasione della manifestazione, la mobilità dolce viene valorizzata attraverso diverse possibilità messe a disposizione dal Governo del Principe, con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti sul territorio.

Per gli autobus è prevista un’eccezionale gratuità del servizio. Per informazioni è possibile consultare il sito del servizio autobus del Principato.

Sono inoltre previste condizioni particolari per il parcheggio, con una tariffa giornaliera eccezionale di 9 euro nei parcheggi delle Salines, de la Condamine, des Pêcheurs, du Stade Louis II, des Boulingrins, du Grimaldi Forum e de la Colle. Tra le strutture indicate viene consigliato in particolare il parcheggio delle Salines, situato all’ingresso della città. Da qui è possibile raggiungere direttamente i quartieri di Monte-Carlo, La Condamine e Monaco-Ville attraverso le linee di autobus X1 e X2.

A supporto degli spostamenti è disponibile anche Citymapper, applicazione gratuita che consente di combinare gli spostamenti a piedi con i mezzi di trasporto pubblico. L’applicazione può essere scaricata sulle piattaforme iOS e Android.

Un’altra soluzione è MonaPass, applicazione che riunisce in un unico strumento servizi dedicati agli spostamenti e al tempo libero nel Principato di Monaco, anch’essa disponibile per il download su iOS e Android.

Le informazioni sui servizi e sulle modalità di spostamento sono disponibili attraverso i siti indicati dagli organizzatori: cam.mc per gli autobus, monaco-parking.mc per i parcheggi, citymapper.com/monaco per Citymapper e monapass.mc per MonaPass.

Il Governo del Principe invita il pubblico a partecipare numeroso a questa edizione 2026 delle Giornate europee del patrimonio.