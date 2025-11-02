Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al 4 novembre, giornata dedicata alle Forze armate che, negli ultimi anni, sono state (universalmente) sempre più al centro dell'attenzione, mentre noi le vorremmo protagoniste solo per missioni di pace o di supporto alle emergenze, questa simpatica vignetta.
In Breve
giovedì 13 novembre
mercoledì 12 novembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Altre notizie | 02 novembre 2025, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Mettete dei fiori nei vostri cannoni...
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al 4 novembre, giornata dedicata alle Forze armate che, negli ultimi anni, sono state (universalmente) sempre più al centro dell'attenzione, mentre noi le vorremmo protagoniste solo per missioni di pace o di supporto alle emergenze, questa simpatica vignetta.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?