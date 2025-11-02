 / Altre notizie

Altre notizie | 02 novembre 2025, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Mettete dei fiori nei vostri cannoni...

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al 4 novembre, giornata  dedicata alle Forze armate che, negli ultimi anni, sono state (universalmente) sempre più al centro dell'attenzione, mentre noi le vorremmo protagoniste solo per missioni di pace o di supporto alle emergenze, questa simpatica vignetta.



Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium