Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al 4 novembre, giornata dedicata alle Forze armate che, negli ultimi anni, sono state (universalmente) sempre più al centro dell'attenzione, mentre noi le vorremmo protagoniste solo per missioni di pace o di supporto alle emergenze, questa simpatica vignetta.







