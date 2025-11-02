Codice vestimentario al Collège Charles III: un’iniziativa per la coesione, l’uguaglianza e il benessere scolastico

A partire da febbraio 2026, il Collège Charles III introdurrà un codice vestimentario standardizzato e obbligatorio per tutti gli studenti.
Questa iniziativa, sostenuta dal Governo del Principe, si inserisce nella continuità del dispositivo già attuato nelle scuole elementari del Principato e mira a promuovere coesione, uguaglianza e serenità all’interno della comunità scolastica.
«Attraverso questa misura vogliamo rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare l’immagine dell’istituto, creando un ambiente più equilibrato e armonioso», sottolinea la direzione del Collège Charles III.
Il pack di partenza comprende sette articoli: quattro polo a maniche corte, due felpe con cappuccio e un cappellino, disponibili nei colori bordeaux e blu navy.
Il costo complessivo è di 140 euro, con possibilità di ritiro direttamente presso l’istituto o di consegna a domicilio (le spese di spedizione restano a carico delle famiglie).
Altri articoli complementari potranno essere acquistati singolarmente.
La parte inferiore dell’abbigliamento rimane a scelta delle famiglie, ma dovrà essere di colore scuro, per mantenere l’armonia complessiva della tenuta.
Attraverso questa iniziativa, il Collège Charles III riafferma il proprio impegno a favore di una dinamica collettiva positiva, ponendo benessere, identità e coesione al centro del progetto educativo dell’istituto.
Informazioni pratiche
Termine ultimo per gli ordini (anno scolastico 2025/2026): 14 novembre 2025.
Nessun ordine potrà essere effettuato dopo questa data.
Il codice vestimentario è obbligatorio. Gli studenti che non rispetteranno la tenuta prevista non saranno ammessi alle lezioni.
Dal lunedì 3 al venerdì 14 novembre 2025 – Hall dell’auditorium del Collège Charles III
Prove dei capi:
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 07:30–9:30 / 11:30–14:00 / 15:30–19:00
Mercoledì: 07:30–09:30 / 12:30–19:00
Sabato 8 novembre: 08:00–13:00
Ordini:
Online: https://cc3.kromyk.com/ (pagamento con carta di credito)
In loco: pagamento in contanti o con assegno