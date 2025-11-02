Codice vestimentario al Collège Charles III: un’iniziativa per la coesione, l’uguaglianza e il benessere scolastico

Il pack di partenza da 140 € comprende sette articoli: quattro polo a maniche corte, due felpe con cappuccio e un cappellino.

A partire da febbraio 2026, il Collège Charles III introdurrà un codice vestimentario standardizzato e obbligatorio per tutti gli studenti.

Questa iniziativa, sostenuta dal Governo del Principe, si inserisce nella continuità del dispositivo già attuato nelle scuole elementari del Principato e mira a promuovere coesione, uguaglianza e serenità all’interno della comunità scolastica.

«Attraverso questa misura vogliamo rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare l’immagine dell’istituto, creando un ambiente più equilibrato e armonioso», sottolinea la direzione del Collège Charles III.

Il pack di partenza comprende sette articoli: quattro polo a maniche corte, due felpe con cappuccio e un cappellino, disponibili nei colori bordeaux e blu navy.

Il costo complessivo è di 140 euro, con possibilità di ritiro direttamente presso l’istituto o di consegna a domicilio (le spese di spedizione restano a carico delle famiglie).

Altri articoli complementari potranno essere acquistati singolarmente.

La parte inferiore dell’abbigliamento rimane a scelta delle famiglie, ma dovrà essere di colore scuro, per mantenere l’armonia complessiva della tenuta.

Attraverso questa iniziativa, il Collège Charles III riafferma il proprio impegno a favore di una dinamica collettiva positiva, ponendo benessere, identità e coesione al centro del progetto educativo dell’istituto.

Informazioni pratiche

Termine ultimo per gli ordini (anno scolastico 2025/2026): 14 novembre 2025.

Nessun ordine potrà essere effettuato dopo questa data.

Il codice vestimentario è obbligatorio. Gli studenti che non rispetteranno la tenuta prevista non saranno ammessi alle lezioni.

Dal lunedì 3 al venerdì 14 novembre 2025 – Hall dell’auditorium del Collège Charles III

Prove dei capi:

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 07:30–9:30 / 11:30–14:00 / 15:30–19:00

Mercoledì: 07:30–09:30 / 12:30–19:00

Sabato 8 novembre: 08:00–13:00

Ordini:

Online: https://cc3.kromyk.com/ (pagamento con carta di credito)

In loco: pagamento in contanti o con assegno







