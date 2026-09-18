16ª riunione della Commissione d’Inserimento dei Diplomati a Monaco: nel 2025 accompagnati 225 giovani

Si è svolta la 16ª riunione della Commissione d’Inserimento dei Diplomati (CID), presieduta da Christophe Robino, in rappresentanza del Ministro di Stato, durante la quale è stato presentato ai membri il bilancio annuale delle attività realizzate nel 2025 a favore dell’inserimento professionale degli studenti e dei giovani diplomati del Principato di Monaco.

Creata nel 2010, la CID propone un accompagnamento individualizzato basato sull’ascolto e sul pragmatismo. Nel corso del 2025, il servizio ha accompagnato 225 giovani nel loro percorso di inserimento professionale.

Tra gli elementi principali del bilancio è stata presentata anche la rete CID Alumni, lanciata nel giugno scorso con l’obiettivo di rafforzare nel tempo i rapporti tra i diplomati del Principato e favorire il loro inserimento professionale duraturo e la loro evoluzione lavorativa.

La riunione ha inoltre consentito di fare il punto sull’ampliamento, avvenuto dal 2025, del pubblico accompagnato dalla CID e di ricordare i quattro principali ambiti di intervento: incontrare, informare, accompagnare e creare opportunità.

Nel 2025 la Commissione ha organizzato 58 workshop e interventi dedicati, in particolare, all’occupazione nel Principato e all’inserimento professionale dei giovani diplomati. La CID dispone inoltre di una rete composta da 285 imprese partner e accompagna i giovani nelle diverse fasi del loro percorso, dallo stage all’alternanza fino al primo impiego.

Per il 2026, la CID intende proseguire e sviluppare le proprie attività, rafforzando in particolare i rapporti con le imprese partner, proponendo nuovi workshop dedicati all’inserimento professionale e preparando una giornata dedicata ai concorsi organizzati nel Principato.