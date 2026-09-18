Quei luoghi nascosti che raccontano la storia delle Alpes-Maritimes

Per un fine settimana alcuni dei luoghi più suggestivi e meno accessibili delle Alpes-Maritimes diventano patrimonio di tutti.

Sabato 19 e domenica 20 settembre tornano le Giornate europee del Patrimonio, giunte alla 43ª edizione, con un programma che invita a guardare con occhi diversi monumenti, musei, fortificazioni, archivi e siti archeologici del territorio.



Il Dipartimento delle Alpes-Maritimes apre gratuitamente le porte di numerosi luoghi, proponendo visite guidate, laboratori, mostre, giochi, attività per famiglie e iniziative dedicate alla memoria e alla conservazione.

L'edizione 2026 si sviluppa attorno ai temi nazionali del «Patrimonio della fotografia» e del «Patrimonio in pericolo: ravvivare, resistere, reinventare», ponendo l'attenzione anche sulla fragilità di un'eredità che il tempo, le calamità naturali e i cambiamenti climatici mettono sempre più alla prova.





Nizza, tra archivi, arte e archeologia

A Nizza il percorso parte dal Palais des Rois Sardes, nel cuore della Vieux-Nice, sede degli Archivi dipartimentali. Un'occasione per avvicinarsi a documenti e testimonianze che permettono di ricostruire la storia amministrativa e sociale del territorio.



Il programma coinvolge anche la Micro-Folie départementale, in 26 rue Saint-François-de-Paule, spazio dedicato alla cultura e alla mediazione digitale; il Musée départemental des Arts Asiatiques, al 405 Promenade des Anglais, dove il patrimonio europeo incontra le culture dell'Asia; l'Espace culturel départemental Lympia, al 2 quai Entrecasteaux, e il Cinéma départemental Jean-Paul Belmondo, in place Garibaldi.



Di particolare interesse per chi guarda alle origini della presenza umana sulla Costa Azzurra è la grotte préhistorique du Lazaret, al 33 bis boulevard Franck-Pilatte. Il sito conserva importanti testimonianze della preistoria e rappresenta uno dei luoghi archeologici più significativi del territorio nizzardo.



Fort de la Revère



Dalla costa alle fortificazioni

Il programma si sposta quindi fuori Nizza. A Villefranche-sur-Mer, nella zona della Darse, saranno accessibili il port de la Darse e l'hôpital du bagne, due luoghi legati alla storia marittima, militare e portuale della città.



Ad Èze, invece, sarà possibile scoprire il Fort de la Revère, nel Parc naturel départemental de la Grande Corniche. La fortificazione, inserita in uno dei paesaggi più spettacolari della riviera, permette di collegare la storia militare alla particolare geografia delle Alpi Marittime.



Fino a Tende, nel cuore delle montagne

L'itinerario del patrimonio raggiunge infine l'entroterra e la valle della Roya. A Tende il protagonista sarà il Musée départemental des Merveilles, in avenue du 16 septembre 1947, dedicato al patrimonio archeologico e culturale della regione del Mont Bégo e delle alte valli alpine.



Grotte du Lazaret

