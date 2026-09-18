L'Oroscopo di Corinne dal 18 al 24 settembre

ARIETE: Malgrado la pazienza non sia il vostro forte dovrete farne una scorta specie nel trattare con chi si crede sempre essere al di sopra delle parti… Prossimamente dovrete sistemare parecchie cosette, allontanare gli stolti, credere in voi stessi e in persone che vogliono il vostro bene. Per quasi tutti comunque questa sarà una settimana veramente intensa annoverante delle incognite, degli inviti, degli sborsi e degli acquisti. Fattibili dei contatti con geometri o legali.

TORO: Non agitatevi e non fissatevi su questioni risolvibili con un minino di buon senso e di prudenza… La settimana appare essere piuttosto variabile annesse delle comunicazioni contrastanti, dei pensieri vaganti, degli sbalzi umorali e una gran voglia di esser lasciati in pace anche se, in un momento di rabbia, direte cose non pensate. Se felicemente accoppiati inventate magici momenti con chi amate e non scordate una persona amica che per voi ha fatto tanto.

GEMELLI: E’ ora di accantonare il malumore e guardare fiduciosamente ad un autunno carico di promesse anche se qualcosa conturba rendendovi nervosetti ma, a tal riguardo, basterà attendere la maturazione di taluni eventi per cantare vittoria. Cercate però di uscire dal guscio, limitare le polemiche e vigilare sia salute che valute. Amicizia da coltivare e numeri da giocare. Taluni accoppiati per sciocchezze battibeccheranno ma il week end sarà, per quasi tutti, senza affanno.

CANCRO: Sembra che ultimamente le situazioni più bizzarre capitino a voi, che da buoni figli della Luna, avete una sensibilità talmente spiccata dal restare maluccio dinanzi ad eventi che non potete controllare. Comunque, se qualcosa gira storto, sappiate di avere degli amici solidali e che presto, alleggerendo un fardello, vi rinnoverete sia esteriormente che psicologicamente. Un tipo si comporterà strambamente, una richiesta strabilierà e un acciacchino importunerà.

LEONE: Se ipotizzate di non riuscire a concretizzare un sogno ricredetevi: stelline clementi brilleranno sulla via cospargendola di sollievi e tenere emozioni. Non pensate con ciò di risolvere tutto ciò che affligge ma dei miglioramenti li scorgerete anche se una nota dolente potrà provenire da contrattempi o lungaggini permanenti ma poi, in men che non si dica, una notiziola rinfrancherà e una serata rallegrerà. Propensione a gonfiori addominali o raffreddori.

VERGINE: Imparate a collaborare con un destino non malvagio ma birichino e non temete di prendere iniziative andanti a buon fine. Per il rotto della cuffia riuscirete inoltre a strappare un favore o a sistemare una faccenda stante assai a cuore. Per distrarvi un pochettino combinate un fuori porta o una cenetta in compagnia. Fattibile una scocciatura alternata ad una gioia impensata. Per il compleanno riceverete dei graditissimi omaggi, auguri singolari o improvvisate.

BILANCIA: Con Giove e Saturno che guardano in cagnesco gli intoppi abbondano, quasi un ingiurioso folletto di sollazzasse a sparpagliare sul quotidiano cammino qualche dolente sassolino, ma facendo leva sulle celate risorse porterete a termine ciò che vi eravate prefissati, alla faccia di chi vorrebbe vedervi abbacchiati! Se dovete riscuotere dei soldini sappiate che arriveranno mentre una donna darà filo da torcere. Tra giovedì e martedì accadranno fatti strani.

SCORPIONE: Splendido questo primo quarto di Luna che, formandosi il 18 settembre nella vostra costellazione, favorirà soluzioni a vecchi tormentoni, una discreta ripresa psicofisica, degli attimi compiacenti e, alla faccia di Saturno, pure dei combini divertenti pur permanendo un cruccio atto a risolversi soltanto il prossimo anno. Col cambio stagionale vestitevi adeguatamente al fine di non beccare forme parainfluenzali. Donna da compatire e posteriore da ringraziare.

SAGITTARIO: Assaporate ogni attimo di questa stagione pazzerella incorporando nella quotidianità uno spizzico di buonumore e di ilarità partendo dal presupposto che mugugnare e rimuginare serve unicamente a stare male. Via libera quindi ai progetti, alle novelle conoscenze, ai ritrovi ruspanti e a quella positività capace di fare miracoli anche se qualcuno proverà a farvi arrabbiare. Non da escludere corrucci per congiunti, equivoci da chiarire e sorpresine domenicali.

CAPRICORNO: Tira aria di concitazione dalle vostre parti … Sarà per l’opposizione di Marte, per dei posticipi o un inatteso inconveniente, fatto sta che apparirete agitati ed immusoniti. Soltanto qualche nativo esulterà per un esito, una delucidazione, il lenimento di un disturbo, un gradito pensierino, una visita o una vera dimostrazione di amicizia. Preparatevi inoltre ad accogliere notizie inattese e ad un paio di buffe sorprese. Attenti a non cadere. Domenica bizzarra.

ACQUARIO: L’opposizione di Giove porta tensione e il timore di non riuscire in un intento ma, il clemente sestile di Saturno, porgerà su piatti d’argento squisite affermazioni e risoluzioni. Fattili dei comunicati strampalati, un guaio scampato, una questione da inquadrare e un familiare da incoraggiare. Verso il week end qualche nativo dovrà variare un piano oppure prendere una decisione non propriamente condivisa da chi la pensa diversamente.

PESCI: Il possibile lo state già facendo mentre per i miracoli vi state attrezzando … Ribaditelo a chi pretende l’assurdo o seguita a picchiare sui medesimi tasti … Comunque sia, le giornate fluiranno e, tra sprazzi di vivacità e irascibilità, riuscirete a barcamenarvi. Occhio soltanto a ladruncoli, contravvenzioni e a non spaccare aggeggi e gingilli… In ambito operativo o materiale si prevedono minute disquisizioni mentre in casa qualcuno darà in escandescenze. Minuto fastidio fisico.

E che le stelle ci illuminino la via…